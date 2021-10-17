5 загадок історії, яким до цих пір немає пояснення

Загибель цивілізацій, нерозкриті злочини минулого і незрозумілі події – події, які сотні років тримають в напрузі археологів і публіцистів з усього світу.





У цій статті підібрана п’ятірка найбільш цікавих історичних епізодів, таємниці яких вже ніколи не будуть розкриті.

Зникнення майя

Цивілізація майя – одна з найбільш відомих культур доколумбової Америки, чиї досягнення в астрономії, мистецтві та сільському господарстві досі вражають уяву туристів.

Однак, мало хто знає, що до моменту вторгнення іспанських конкістадорів цивілізація майя вже перебувала в глибокому занепаді. Більшість індіанських міст були покинуті, храми занедбані, а інфраструктура поступово приходила в непридатність.

Колись успішна культура стояла на порозі зникнення і, якби не іспанці, то все одно б впала під тиском сусідніх тольтеків.

Причина кризи майя залишається для істориків загадкою. Згідно різним гіпотезам , вплинути на розвиток народу могли тривала посуха, епідемія, зміна клімату або природна катастрофа. Однак жодна з гіпотез не знайшла підтверджень.

Жеводанських звір

Загадковий звір-людожер, що зробив більше 200 нападів з 1764 по 1767 року у французькому графстві Жеводан. За різними оцінками, істота знищила від 119 до 124 осіб.

Жертвами переважно ставали жінки і діти. Історія послужила сюжетом для художнього фільму від 2001 року «Братство вовка».

Тварину було застрелено в ході облави мисливцем Жаном Шастеля, однак ідентифікувати звіра не вдалося. Передбачається, це могла бути дресирована гієна, гібрид хижої кішки, аномально великий вовк з нетиповим забарвленням або помісь вовка з собакою. Існує версія, що звір нападав за наказом господаря-людини і тільки завдяки йому раз по раз уникав мисливців.

Як би там не було, ні особистість господаря, ні вид тваринного визначені не були.

Залізна маска

Ще одна французька таємниця, що склалася в кінці XVII століття . Також стала натхненням для багатьох художніх фільмів і книг.

Під залізною маскою мається на увазі таємничого в’язня, який відсидів 34 роки в камері-одиночці, в різних в’язницях, з щільно закриваючою обличчя маскою. Ув’язнений помер в 1703 році і був похований під псевдонімом «Marchioly».

Передбачається, що він міг бути незаконнонародженим братом / братом-близнюком короля Людовика IV, його батьком, генералом або слугою, який провенився.

Загибель групи Дятлова

Загадка сучасності – поголовна загибель дев’яти лижників в околицях гори Холатчахль в 1959 році.

Характер отриманих травм і умови, в яких були виявлені тіла учасників походу, були нетиповими для нещасного випадку.

Причина події залишається не розкритою.

Таємничий викрадач

Ден Купер – псевдонім людини, яка в 1971 році викрала американський пасажирський літак, отримала викуп у 200 тисяч доларів, а потім зістрибнула з парашута десь в лісах Портленда.

Ні злочинець, ні гроші не були знайдені.