Наука

5 загадок історії, яким до цих пір немає пояснення

17.10.2021
2 хв. на прочитання
Звір живодана

Загибель цивілізацій, нерозкриті злочини минулого і незрозумілі події – події, які сотні років тримають в напрузі археологів і публіцистів з усього світу.


У цій статті підібрана п’ятірка найбільш цікавих історичних епізодів, таємниці яких вже ніколи не будуть розкриті.

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Зникнення майя

Майя

Цивілізація майя – одна з найбільш відомих культур доколумбової Америки, чиї досягнення в астрономії, мистецтві та сільському господарстві досі вражають уяву туристів.

Однак, мало хто знає, що до моменту вторгнення іспанських конкістадорів цивілізація майя вже перебувала в глибокому занепаді. Більшість індіанських міст були покинуті, храми занедбані, а інфраструктура поступово приходила в непридатність.

Колись успішна культура стояла на порозі зникнення і, якби не іспанці, то все одно б впала під тиском сусідніх тольтеків.

Причина кризи майя залишається для істориків загадкою. Згідно різним гіпотезам , вплинути на розвиток народу могли тривала посуха, епідемія, зміна клімату або природна катастрофа. Однак жодна з гіпотез не знайшла підтверджень.

Жеводанських звір

жеводанський звір

Загадковий звір-людожер, що зробив більше 200 нападів з 1764 по 1767 року у французькому графстві Жеводан. За різними оцінками, істота знищила від 119 до 124 осіб.

Жертвами переважно ставали жінки і діти. Історія послужила сюжетом для художнього фільму від 2001 року «Братство вовка».

Скульптура жеводанском звіра у Франції

Тварину було застрелено в ході облави мисливцем Жаном Шастеля, однак ідентифікувати звіра не вдалося. Передбачається, це могла бути дресирована гієна, гібрид хижої кішки, аномально великий вовк з нетиповим забарвленням або помісь вовка з собакою. Існує версія, що звір нападав за наказом господаря-людини і тільки завдяки йому раз по раз уникав мисливців.

Як би там не було, ні особистість господаря, ні вид тваринного визначені не були.

Залізна маска

Залізна маска

Ще одна французька таємниця, що склалася в кінці XVII століття . Також стала натхненням для багатьох художніх фільмів і книг.

Під залізною маскою мається на увазі таємничого в’язня, який відсидів 34 роки в камері-одиночці, в різних в’язницях, з щільно закриваючою обличчя маскою. Ув’язнений помер в 1703 році і був похований під псевдонімом «Marchioly».

Передбачається, що він міг бути незаконнонародженим братом / братом-близнюком короля Людовика IV, його батьком, генералом або слугою, який провенився.

Загибель групи Дятлова

Загадка сучасності – поголовна загибель дев’яти лижників в околицях гори Холатчахль в 1959 році.

Характер отриманих травм і умови, в яких були виявлені тіла учасників походу, були нетиповими для нещасного випадку.

Причина події залишається не розкритою.

Таємничий викрадач

Ден Купер – псевдонім людини, яка в 1971 році викрала американський пасажирський літак, отримала викуп у 200 тисяч доларів, а потім зістрибнула з парашута десь в лісах Портленда.

Ні злочинець, ні гроші не були знайдені.

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17.10.2021
2 хв. на прочитання

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