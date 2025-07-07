Нежить навчились лікувати за допомогою мікро-роботів

Вчені з Гонконгу розробили мініатюрних роботів, здатних проникати в носові пазухи і знищувати стійкі бактеріальні інфекції. Новий метод заснований не на точковій доставці антибіотиків, як в аналогічних розробках, а на каталітичній реакції.

Під впливом світла мікророботи генерують активні форми кисню і виділяють тепло, руйнуючи бактеріальні біоплівки і слиз. Управління здійснюється за допомогою магнітних полів, а процедура не вимагає хірургічного втручання. Особливість технології в тому, що роботи самі запускають хімічні процеси. Це дозволяє справлятися з глибокими інфекціями, що не піддаються традиційним спреям і лікам.

Мікророботів вже успішно застосували на тваринах. У свиней і кроликів вдалося повністю очистити носові пазухи. Тепер розробники планують провести випробування на людях. На відміну від ліків, що поширюються по всьому організму, мікророботи діють тільки в осередку запалення. Але поки авторам належить вирішити ряд завдань. Наприклад, виключити побічні ефекти і переконатися, що всі роботи залишають організм або повністю розкладаються.

На реалізацію цих вимог може піти від п’яти до десяти років. Незважаючи на можливі сумніви громадськості, експерти впевнені, що люди звикнуть до такої терапії. За словами професора Сільвена Мартеля з лабораторії нанороботики в Монреалі, початкова недовіра до подібних технологій поступово змінюється довірою. Потенціал мікророботів величезний. У майбутньому вони зможуть лікувати не тільки носові, але й кишкові, сечові та інші важкодоступні інфекції, де звичайні методи малоефективні.