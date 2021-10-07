В гаманцях українців гуляють копійки вартістю тисячі гривень
Ви можете тримати у своїй кишені чи гаманці металеві копійки та гривні й не здогадуватись, що колекціонери готові відати за деякі з них чималі гроші? Дефект гурту, помилкова кількість ягід у китиці, аверс і реверс з відхиленням…. за все це готові вам заплатити 1000 і більше гривень.
У зв’язку з тим, що вийшли з обігу копійки номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, нумізмати рекомендують краще їх дослідити. Серед них можуть бути цінні та рідкісні екземпляри, а саме:
1 копійка 1992 року сьогодні може коштувати 15 тисяч гривень. Якщо у вас є такі монети дослідіть їх середній зуб тризубця. Він має бути гострий на кінчику та товстий посередині. Помітили хвостика на одиниці, а гроно 2 виглядає, як трикутник? Бінго, ви зірвали джекпот.
14 тисяч гривень заплатять за 10 копійок 1992 року, але за однієї умови: тризуб має бути втиснутий. Це дуже рідкісний дефект, таких монет не так вже й багато. З часом її вартість лише зростає. 5 копійок 2003 року можуть коштувати 100 $.
Саме цікаві екземпляри користуються попитом. Дізнатись про них більше можна на сайтах нумізматики в Україні.
До інших цінних монет, що можуть бути у кожного українця відносяться:
- 1 копійка 1994 р (вартість 3500 грн);
- 2 копійки 1992 р (коштує приблизно 30000 грн);
- 1 гривня 1992 року оцінюється в 11000 гривень.
Є й більш дешеві монети. Наприклад 1 гривня “70 років Перемоги” принесе вам 2 долари. А 1 гривня 2005 року коштує менше долара.
Паперові купюри цінуються за унікальний банківський номер. Тут вже ціноутворення не має ніякої логіки. Та й продати їх важче, треба чекати довше того, хто готовий заплатити.
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