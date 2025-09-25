В Україні продадуть одразу декілька банків: названо ціну

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про масштабний продаж активів низки ліквідованих банків. Ці заходи не торкнуться великих державних установ, таких як ПриватБанк чи Ощадбанк, а спрямовані на покриття заборгованості перед кредиторами неплатоспроможних фінансових установ.

За інформацією Фонду, протягом тижня, що триватиме з 22 по 26 вересня, у системі Prozorro.Продажі заплановано реалізацію активів шести банків. Початкова ціна всіх виставлених лотів становить 173,1 млн грн.

До переліку банків, активи яких будуть продані, увійшли:

Комінвестбанк

Промінвестбанк

Айбокс Банк

Укрбудінвестбанк

МР Банк

Мегабанк

Які саме активи виставлено на торги?

Структура активів, що підлягають продажу, досить різноманітна. Найбільшу частку становить нерухоме майно, тоді як права вимоги за кредитами посідають друге місце:

Нерухомість, земля та основні засоби: 93 млн грн.

93 млн грн. Права вимоги за кредитами: 78,8 млн грн.

78,8 млн грн. Дебіторська заборгованість перед банками: 1,3 млн грн.

1,3 млн грн. Цінні папери: 0,05 млн грн.

У ФГВФО підкреслюють, що всі кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків. Це стандартна процедура, яка дозволяє державі та вкладникам повернути частину втрачених коштів.