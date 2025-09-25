В Україні продадуть одразу декілька банків: названо ціну
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про масштабний продаж активів низки ліквідованих банків. Ці заходи не торкнуться великих державних установ, таких як ПриватБанк чи Ощадбанк, а спрямовані на покриття заборгованості перед кредиторами неплатоспроможних фінансових установ.
За інформацією Фонду, протягом тижня, що триватиме з 22 по 26 вересня, у системі Prozorro.Продажі заплановано реалізацію активів шести банків. Початкова ціна всіх виставлених лотів становить 173,1 млн грн.
До переліку банків, активи яких будуть продані, увійшли:
- Комінвестбанк
- Промінвестбанк
- Айбокс Банк
- Укрбудінвестбанк
- МР Банк
- Мегабанк
Які саме активи виставлено на торги?
Структура активів, що підлягають продажу, досить різноманітна. Найбільшу частку становить нерухоме майно, тоді як права вимоги за кредитами посідають друге місце:
- Нерухомість, земля та основні засоби: 93 млн грн.
- Права вимоги за кредитами: 78,8 млн грн.
- Дебіторська заборгованість перед банками: 1,3 млн грн.
- Цінні папери: 0,05 млн грн.
У ФГВФО підкреслюють, що всі кошти, отримані від реалізації цих активів, будуть спрямовані на розрахунки з кредиторами ліквідованих банків. Це стандартна процедура, яка дозволяє державі та вкладникам повернути частину втрачених коштів.