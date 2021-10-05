Названі знаки зодіаку, які, скоріш за все, будуть вам зраджувати

Вірність сміливо можна назвати найважливішою умовою, без якої щастя у стосунках просто не можливе. Та далеко не кожній жінці до снаги бути відданою одному партнеру та не шукати пригод на стороні.





Астрологи вважають, що особливо уважними чоловікам слід бути із представницями п’яти найбільш зрадливих знаків зодіаку. Навіть після заміжжя ці жінки не припинять порівнювати вас з іншими, постійно поглядаючи наліво.

Риби

Народжені під цим сузір’ям схильні ідеалізувати чоловіків. Тож запримітивши цікавого представника протилежної статі не втрачають можливості із ним пофліртувати. Та партнеру рідко вдається викрити Риб, адже вони майстерно приховують свої адюльтери та зажди мають надійне алібі.

Лев

Жінки цього вогняного знаку обожнюють увагу оточуючих, а особливо чоловіків. У зраді вони не вбачають нічого кримінального, адже це просто чергова можливість відчути захват по відношенню до своєї персони. Жінки-Леви ніколи не зізнаються у своїх романах. Більше того, вони вважають, що зробили все правильно і зовсім не завинили перед партнером.

Тілець

Тільці люблять сімейний затишок, тож мріють будь-що збудувати міцну родину із коханим. Та коли відчувають, що почуття охололи, можуть легко піти. Адже стосунки себе вичерпали, то чому б не почати все з початку із новим коханим.

Овен

Овни можуть і будуть зраджувати, якщо наявні стосунки не вдовольняють усіх їхніх потреб. З кандидатами в коханці у цих жінок зазвичай немає жодних проблем. Яскраві та привабливі, вони зведуть з розуму будь-кого, хто викличе у них справжній інтерес.

Стрілець

Непосидючі жінки, що народилися під цим сузір’ям, просто ненавидять рутину. Коли їм стає нудно, вони шукають розради на стороні. А оскільки одним із захоплень Стрільців є подорожі, вони часто знаходять собі коханців у інших містах та країнах.