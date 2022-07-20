У “Дії” можна буде замовити кредитну карту та отримувати туди допомогу

Міністерство цифрової трансформації України почало роботу над новим амбітним проектом. У відомстві збираються запустити цифровий банк просто у державному додатку «Дія». Головною метою створення «Дія Банку», за словами розробників, є залучення більшої кількості українців до отримання соціальних виплат на карту.





Про це повідомило видання «Forbes Україна», що своєю чергою отримало дані від безпосередніх учасників проекту. Також інформацію про роботу над необанком у «Дія» підтвердив один із заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Від інформаторів, що забажали зберегти свою анонімність, стало відомо, що метою створення «Дія Банку» є не лише бажання збільшити кількість громадян, які отримують соцвиплати безготівковим шляхом. Розробники цифрового банку прагнуть створити універсальний продукт із гнучким функціоналом. З допомогою цієї платформи держава зможе не лише нараховувати кошти від Мінсоцу та Пенсійного фонду на спеціальні картки українців, але й значно зменшити ризик їх нецільового використання.

Окрім того новостворена система дозволить значно збільшити число банків-партнерів, зокрема залучити до механізму соцвиплат невеликі фінустанови. Всі вони отримають API, з допомогою якого якого зможуть підключитися до інтерфейсу «Дія».

Варто зазначити, що розробка необанку в державному застосунку «Дія» обійдеться Міністерству цифрової трансформації недешево. Як зазначив топ-менеджер однієї з цифрових фінустанов України, проект потягне орієнтовно на $3-5 млн.

Та попри дороговизну, створення фінансової платформи в «Дія» зараз саме на часі. Під час війни обсяг соцвиплат, які отримують українці, значно збільшився. Зв’язку з цим процес їх нарахування також став значно важливішим. Зокрема на перший план вийшла зручність та безпека процедури отримання громадянами України державних виплат. Адже далеко не всі українці на сьогоднішній день мают доступ до якісного банківського сервісу.