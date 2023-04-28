Багато не треба: названа точна сума для щастя пересічного українця

Опитування, проведене компанією Active Group 15 квітня 2023 року, показало, що середньостатистичному українцю для досягнення щастя потрібно 50 000 гривень.

Щодо потреб для виживання, то майже половина респондентів зазначили, що їм потрібно від 5 000 до 14 999 гривень на місяць: 32,9% потребують від 5 000 до 9 999 гривень, а 26,4% – від 10 000 до 14 999 гривень. Крім того, 16,4% потребують від 15 000 до 24 999 гривень, 4,7% – від 25 000 до 49 999 гривень, 0,8% – понад 50 000 гривень і 0,5% – понад 100 000 гривень щомісяця.

З точки зору відчуття безпеки, лише 2,9% респондентів повідомили, що потребують менше 2 000 гривень на члена сім’ї щомісяця. Ще 4,2% потребують від 2 000 до 4 999 гривень, 13,8% – від 5 000 до 9 999 гривень і 22,7% – від 10 000 до 14 999 гривень. Крім того, 30,8% потребують від 15 000 до 24 999 грн, 18,8% – від 25 000 до 49 999 грн, 4,7% – від 50 000 до 99 999 грн і 2,1% – 100 000 грн і більше на одного члена сім’ї щомісяця.

Відповідаючи на запитання про суму, необхідну для того, щоб дозволити собі що-небудь, 0,5% зазначили, що їм потрібно менше 2 000 грн на члена сім’ї щомісяця, 1,9% – від 2 000 до 4 999 грн, а 6,0% – від 5 000 до 9 999 грн. Найбільша група респондентів (29,4%) обрала суму від 25 000 до 49 999 грн., тоді як 21,5% потребують від 50 000 до 99 999 грн., а 11,4% – 100 000 грн. і більше.

Таким чином, середньостатистичний громадянин потребує

10 399 грн для виживання;

19 282 грн, щоб почуватися впевнено

49 762 грн, щоб дозволити собі все, що завгодно.

Оцінюючи економічну діяльність української влади, 38,9% респондентів вважають, що вона була ефективною або скоріше ефективною в минулому році. Водночас 42,1% вважають діяльність уряду скоріше неефективною або неефективною, а 19,1% не змогли відповісти на це питання.