Стало відомо, яка “фішка” нових iPhone 13 Pro штучно відключена в дешевих комплектаціях

Apple заборонила покупцям iPhone 13 Pro і Pro Max в молодшій комплектації (на 128 ГБ) записувати 4К-відео в форматі ProRes, тобто в найвищій якості і без стиснення. Це одна з головних особливостей моделей. Про це обмеження Apple під час презентації свідомо не сказала, приховавши також, що функція Cinematic Mode теж не підтримує 4К. Це ще одна основна особливість смартфонів.





За якість доведеться доплатити

Компанія Apple змусить любителів знімати відеоролики на свої смартфони переплачувати за топові версії своїх нових смартфонів iPhone 13. В молодших комплектаціях iPhone 13 Pro і Pro Max з 128 ГБ пам’яті не буде підтримки формату ProRes при запису відео в 4К.

ProRes – це особливий формат відео, що існує з 2007 року і призначений для зручної обробки відеороликів в редакторі Final Cut Pro. Він дозволяє зберігати записи без стиснення, що впливає як на підсумкову якість самих роликів, так і на швидкість їх обробки процесором комп’ютера при в редакторі.

Apple позиціонує підтримку ProRes як одну з не надто численних переваг iPhone 13 Pro і Pro Max (в порівнянні з попереднім поколінням). Однак цієї функції не буде в смартфонах у версії на 128 ГБ. Підтримка 4К-роликів в них збережена, але вони будуть записуватися з використанням звичайних кодеків і зі стисненням.

Підтримка ProRes в числі інших переваг iPhone 13 Pro і Pro Max (справа вгорі)

Запис в ProRes, як пише портал WCCFTech, все ж можна активувати на 128-гігабайтних Pro-смартфонах Apple. Але зробити це можна тільки при записі роликів у форматі Full HD і тільки на 30 кадрах в секунду.

Таким чином, молодші iPhone 13 Pro і Pro Max втрачають одну з головних своїх відмінностей від базових iPhone 13 і 13 mini, в яких ProRes немає ні в одній з модифікацій. Щоб мати можливість користуватися всіма функціями камер, користувачам доведеться купувати ці апарати мінімум з 256-гігабайтним накопичувачем.

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Apple все приховала

Показ нових iPhone 13 відбувся 14 вересня 2021 р. Презентація всіх новинок компанії тривала близько 80 хвилин, з яких близько 20 хвилин компанія приділила iPhone 13 і 13 Pro.

Однак під час офіційного анонсу глава компанії Тім Кук (Tim Cook) та інші співробітники Apple, які брали участь в презентації жодного разу не обмовилися про те, що в їх Pro-смартфонах є обмеження на роботу однієї з головних своїх функцій. Виявити цю інформацію можна лише шляхом детального вивчення специфікацій мобільників.

Доказ обмежень в роботі ProRes і Cinematic Mode

Причини, за якими Apple вирішила впровадити подібні обмеження, на момент публікації матеріалу відомі не були. Не виключено, що це пов’язано з особливостями запису в ProRes – такі файли «важать» помітно більше в порівнянні з аналогічними, записаними зі стисненням. Нагадаємо, що слота microSD в iPhone немає, і розширити при необхідності обсяг вбудованої пам’яті не вийде. Одночасно це може бути способом спонукати покупця придбати не саму базову модель iPhone 13 Pro.

Додаткові обмеження

Ще однією особливістю iPhone 13 і 13 Pro стала функція Cinematic Mode, в Україні відома як «функція кіноефектів». Вона дозволяє швидко фокусуватися на різних об’єктах в кадрі, як це часто робиться в кінофільмах.

В iPhone 13 і 13 mini ProRes відсутня, але є Cinematic Mode

Apple присвятила «кіноефектам» чималу частину презентації, але «забула» повідомити, що ця функція не працюватиме при зйомці відео в 4К-форматі. Це стосується всіх iPhone 13 Pro і Pro Max, незалежно від ємності накопичувача, так само як і базових iPhone 13 і 13 mini.

Дане нововведення буде працювати, якщо виставити в налаштуваннях відео роздільну здатність Full HD і частоту кадрів не вище 30 в секунду. Знову ж таки, з чим пов’язане дане обмеження, покрито таємницею.

Коли чекати

На українському ринку всі смартфони серії iPhone 13 з’являться 24 вересня 2021 р, поряд з переважною більшістю інших країн, в які Apple поставляє свою продукцію. Прийом попередніх замовлень розпочався 17 вересня.

З анонсом лінійки iPhone 13 Apple зняла з продажу смартфони iPhone 12 mini, 12 Pro і 12 Pro Max, а також довгожителя в особі iPhone Xr зразка 2018 року. Таким чином, в асортименті, крім новинок, залишилися iPhone 11 і iPhone 12.

На момент публікації матеріалу смартфони iPhone 12 Pro і Pro Max все ще були доступні в ряді роздрібних мереж, але їх кількість стрімко скорочувалася.

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Разом з новими смартфонами Apple показала також смарт-годинник Apple Watch Series 7, виконані в тому ж стилі, що і Watch Series 1 зразка 2014 р. Крім них, в презентації брав участь оновлений класичний iPad разом з компактним iPad mini. На фоні всіх інших пристроїв він отримав більше всіх змін, включаючи повністю новий дизайн і екран, шо помітно збільшився в розмірах. Обидва планшета надійдуть у продаж в Україні 24 вересня 2021 року, а прийом попередніх замовлень на них відкриється двома днями раніше. Дата релізу Watch Series 7 поки не визначена, але відомо, що в магазинах вони з’являться до кінця осені 2021 р.