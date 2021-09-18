Кавунова криза: українські кавуни не хочуть брати навіть безкоштовно
Фермери страждають від надто щедрого урожаю.
Ціни на кавуни цього року побили усі рекорди. Станом на вересень вартість кілограму цієї соковитої ягоди складає лише 1 грн. Для порівняння, в аналогічний період 2019 та 2020 років кавун був майже удвічі дорожчим. Та шалений цьогорічний урожай не лише знизив вартість продукту, а й створив на ринку справжній колапс. Адже фермери вже не встигають продавати доспілі кавуни, чи хоча б вчасно вивозити їх з полів.
Найбільше неприємностей наразі у фермерів з Херсонщини. Реалізувати свою продукцію їм не вдається навіть за гуртовою ціною 30-50 коп. за 1 кг кавуна, яка своєю чергою є у 2 рази нижчою за вартість вирощування культури.
У результаті відсутності попиту, кавуни на полях перестигають. Тим часом на ринках продавців кавунів стає все більше, а пропозиція значно перевищує попит. Фермери вже готові віддавати товар навіть безкоштовно. Та знайти клієнта, який би погодився вивезти з поля достиглу ягоду, виявляється не так вже й легко.
Як повідомив один з виробників, із засіяних кавуном 6 гектарів землі йому вдалося продати продукцію лише із 3,5 гектарів. Решту реалізувати ніяк не вдається. Тож схоже урожай просто залишиться гнити на полі аж до початку осінньої землеобробки.
У той самий час для великих фермерських угідь реалізація товару не стала проблемою. А все завдяки угодам на постачанням, укладеним власниками землі заздалегідь. Такі сільгосп-магнати продавали свій товар через великі мережі супермаркетів, та уникли сумнозвісної долі дрібних фермерів.
На думку експерта з Продовольчої та сільськогосподарської організації Катерини Звєрєвої, таку саму схему постачання варто налагодити й невеликим фермерським угіддям. Щоправда, для цього їм потрібно буде об’єднуватися й формувати великі товарні партії. Але проблем із товарними залишками за таких умов уникнути точно вдасться.
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