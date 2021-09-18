Кавунова криза: українські кавуни не хочуть брати навіть безкоштовно

Ціни на кавуни цього року побили усі рекорди. Станом на вересень вартість кілограму цієї соковитої ягоди складає лише 1 грн. Для порівняння, в аналогічний період 2019 та 2020 років кавун був майже удвічі дорожчим. Та шалений цьогорічний урожай не лише знизив вартість продукту, а й створив на ринку справжній колапс. Адже фермери вже не встигають продавати доспілі кавуни, чи хоча б вчасно вивозити їх з полів.





Найбільше неприємностей наразі у фермерів з Херсонщини. Реалізувати свою продукцію їм не вдається навіть за гуртовою ціною 30-50 коп. за 1 кг кавуна, яка своєю чергою є у 2 рази нижчою за вартість вирощування культури.

У результаті відсутності попиту, кавуни на полях перестигають. Тим часом на ринках продавців кавунів стає все більше, а пропозиція значно перевищує попит. Фермери вже готові віддавати товар навіть безкоштовно. Та знайти клієнта, який би погодився вивезти з поля достиглу ягоду, виявляється не так вже й легко.

Як повідомив один з виробників, із засіяних кавуном 6 гектарів землі йому вдалося продати продукцію лише із 3,5 гектарів. Решту реалізувати ніяк не вдається. Тож схоже урожай просто залишиться гнити на полі аж до початку осінньої землеобробки.

У той самий час для великих фермерських угідь реалізація товару не стала проблемою. А все завдяки угодам на постачанням, укладеним власниками землі заздалегідь. Такі сільгосп-магнати продавали свій товар через великі мережі супермаркетів, та уникли сумнозвісної долі дрібних фермерів.

На думку експерта з Продовольчої та сільськогосподарської організації Катерини Звєрєвої, таку саму схему постачання варто налагодити й невеликим фермерським угіддям. Щоправда, для цього їм потрібно буде об’єднуватися й формувати великі товарні партії. Але проблем із товарними залишками за таких умов уникнути точно вдасться.