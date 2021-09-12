Hardnews

Xiaomi прокоментувала повідомлення про блокування своїх смартфонів в Криму

12.09.2021
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Xiaomi Mi 11T Pro

Китайський виробник Xiaomi відреагував на чутки про блокування своїх смартфонів в Криму.


«На сьогоднішній день ми не отримали жодного звернення від користувачів на території Європи і країн СНД з приводу блокування пристроїв», – заявили в Xiaomi.

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Інформація про початок блокувань смартфонів Xiaomi в ряді регіонів світу, в тому числі в Ірані, Сирії, Північної Кореї, Судані та в Криму з’явилася 10 вересня. Причому, за твердженням ЗМІ, цей процес триває вже близько місяця. Через кілька днів після покупки пристрої користувачі стикаються з примусовим блокуванням апарату. При включенні на ньому з’являється напис, що політика компанії не дозволяє продаж продукту на цій території.

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12.09.2021
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