Xiaomi прокоментувала повідомлення про блокування своїх смартфонів в Криму

Китайський виробник Xiaomi відреагував на чутки про блокування своїх смартфонів в Криму.





«На сьогоднішній день ми не отримали жодного звернення від користувачів на території Європи і країн СНД з приводу блокування пристроїв», – заявили в Xiaomi.

Інформація про початок блокувань смартфонів Xiaomi в ряді регіонів світу, в тому числі в Ірані, Сирії, Північної Кореї, Судані та в Криму з’явилася 10 вересня. Причому, за твердженням ЗМІ, цей процес триває вже близько місяця. Через кілька днів після покупки пристрої користувачі стикаються з примусовим блокуванням апарату. При включенні на ньому з’являється напис, що політика компанії не дозволяє продаж продукту на цій території.