Фахівці з безпеки розповіли, чому не варто купувати дешеві кнопкові телефони

За перші 6 місяців цього року звичайних мобільних телефонів продано на 6.7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Попит українців на кнопкові дзвонилки постійно зростає, в першу чергу – через їх дешевизну. Однак економія при покупці найбільш бюджетних трубок може вийти боком.





31 серпня на відомому технологічному форумі користувач ValdikSS виклав пост про те, що багато кнопкових телефонів несуть в собі приховані шкідливі функції, в чому можуть бути замішані безпосередньо виробники пристроїв. Дзвонилки використовуються для стеження за власником, таємного відправлення SMS і оформлення платних підписок.

Які телефони використовувалися для тестів:

Inoi 101;

DEXP SD2810;

Irbis SF63;

Itel IT2160;

F + Flip 3.

Для тестів ValdikSS використовував таке обладнання:

додаток Miracle Box – утиліта для роботи з прошивкою китайських телефонів; саморобна 2 G- станція з платою радіоперехоплення і аналізатором інтернет-трафіку (її збірка обійшлася 750 $, плата дозволяє перехоплювати і аналізувати всі вихідні з телефону дані).

Тести видали цікавий, але неприємний для власників «дзвонилок» результат:

DEXP SD2810 самовільно відправляє платні СМС і підключається до GPRS, щоб зв’язатися з китайськими серверами, від яких бере команди. Телефон надсилає повідомлення з будь-яким текстом на потрібні номери (вони передаються з китайського сервера), а значить може реєструвати власника в будь-яких платних сервісах і глобально.

Irbis SF63 робить те ж саме.

F + Flip 3 відправляє як мінімум IMEI і IMSI- номер вашої SIM-карти на невідомий номер. Дані відправляються кожен раз після скидання до заводських налаштувань.

Itel it2160 – нешкідливий для гаманця, але допитливий: він відправляє виробнику свій IMEI, модель, версію прошивки, країну покупки, мову, час активації і номер базової станції, який дозволяє визначити місце розташування телефону з точністю до декількох кілометрів.

Inoi 101 – найбільш нешкідливий: він не робить нічого в таємниці від користувача, але в прошивці є SMS-підписки і платні ігри у вигляді встановлених додатків.

Щоб не зіткнутися з неприємностями через такі прихованих функції – нагадуємо, що потрібно робити: