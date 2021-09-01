Виявлено новий симптом COVID-19, який виникає на початку хвороби

В Україні Covid-19 все частіше хворіють молоді люди. При цьому лікарі спостерігають і зміну симптомів. Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає ТСН .





За словами фахівця, через COVID-19 тепер частіше страждають люди молодого і середнього віку і хворіють у важкій формі

” Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку. Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто. Також більшість хворих, зараз мають важкі ураження легень “, – пояснив медик.