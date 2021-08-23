Українців чекає сильна магнітна буря: експерти дали поради, як її легко перенести

Четверта магнітна буря цього місяця настане 24 серпня . Це найбільш тривалі і сильні обурення в місяці, вони триватимуть кілька днів. Несприятлива обстановка триватиме три дні, повідомляє Лабораторія астрономії Сонця ФІАН.





29 серпня будуть спостерігатися останні в цьому місяці магнітні бурі середньої тяжкості. У ці дні варто відмовитися від зайвих фізичних навантажень.

Як пережити магнітні бурі

У дні надмірної сонячної активності виникає ризик інфарктів та інсультів, тому людям з серцевими захворюваннями слід бути уважними до власного самопочуття. Людям з неврологічними захворюваннями також слід бути обережними.

Люди з хронічними хворобами в дні Сонячної активності також можуть відчути значне погіршення самопочуття.

Такі періоди важкі тим, що вимотують організм протягом декількох днів. Стан може то поліпшуватися, то погіршуватися, приводячи також до стрибків настрою, апатії або ж, навпаки, гіперактивності, коли людина не може заснути, навіть якщо сильно втомився. Не варто планувати на ці дати грандіозних справ, далеких поїздок або великого обсягу роботи

Під час магнітних бур медики рекомендують метеозалежним захистити себе від стресів – більше перебувати вдома в приємній обстановці або на відпочинку.

Найпоширеніші симптоми під час магнітної бурі: головний біль, запаморочення, скачки артеріального тиску, біль в суглобах і м’язах, загострення хронічних захворювань, безсоння і дратівливість.

Для гарного самопочуття під час магнітної бурі слід дотримуватися деяких правил в небезпечні дні – метеозалежним захистити себе від стресів, більше перебувати вдома в приємній обстановці або на відпочинку.