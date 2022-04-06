Монструозний Intel Core i9-12900KS порівняли з AMD Ryzen 9 5950X та Intel Core i9-12900K

Автор популярного YouTube-каналу Hardware Unboxed порівняв флагманські процесори Intel Core i9-12900KS, Intel Core i9-12900K та AMD Ryzen 9 5950X в актуальних іграх.





Intel Core i9-12900KS надійшов у продаж лише вчора. Це найдорожчий і найпродуктивніший процесор Intel 12-го покоління. Огляди чіпа вже є у мережі. Ютубер перевірив процесор на ПК з топовим графічним адаптером GeForce RTX 3090 Ti та 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5.

В іграх Intel Core i9-12900KS очікувано найкращий. Перевага над AMD Ryzen 9 5950X у деяких проектах досягає майже 50%. А ось із Intel Core i9-12900K різниці майже немає. Тому міняти стандартний 12900K на топовий 12900KS геймеру точно не варто. Відчути різницю навряд чи вдасться. А цінник, при цьому, у новинки помітно вищий.

Що стосується додатків, то тут, що дивно, швидше AMD Ryzen 9 5950X. До того ж Intel Core i9-12900KS споживає набагато більше енергії. І це вже суттєва вада.

Висновки? Intel Core i9-12900KS точно не вартує своїх грошей.

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