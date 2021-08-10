Названо неочевидні мінуси сучасних смартфонів про які мовчать виробники

Виробники смартфонів позиціонують свої пристрої як еталонні рішення без будь-яких мінусів. Однак, недоліки у апаратів все ж є, просто про них замовчують. Які саме підводні камені є у смартфонів 2021 роки? Саме про це ми і розповідаємо в даній статті.





Крихкість

Пристрої зі скляним корпусом користуються величезним попитом у 2021 році. Воно і зрозуміло – виглядають такі телефони реально красиво. Однак, у подібних девайсів є один істотний недолік – крихкість. При падінні скляна панель розлітається в пух і прах, тоді як пластиковий або металевий задник залишається неушкодженим.

Розміри

Якщо раніше лопатоподібні розміри були лише у «обраних» пристроїв, зараз практично кожен гаджет має масивні габаритами, що позначаються на комфорті при експлуатації. Подібними телефонами нереально користуватися однією рукою, особливо, якщо вдягнути їх у захисний чохол.

Актуальність

Лише деякі Android-смартфони можуть занести до себе в актив час підтримки оновленнями. Більшість же моделей оновлюються 1-2 рази, після чого задовольняються лише патчами безпеки. В цьому плані домінація iPhone беззаперечна – на девайси купертінівців нові версії iOS прилітають протягом 5-6 років після релізу.

Ремонт

Полагодити смартфон – дороге задоволення. Особливо, якщо мова йде про дорогий флагман з навороченим екраном. За заміну останнього доведеться викласти кругленьку суму.

Автономність

Сучасні сенсорні телефони зовсім не рівня кнопковим моноблокам в питанні автономності. Більшість актуальних гаджетів живуть день-два далеко від розетки, тоді як звичайні звонилки можуть не потребувати підживлення по кілька тижнів. Від частини це компенсується швидкою зарядкою, але можливість оперативно підключитися до розетки є не завжди.

Також нагадаємо про те, що виробники закладають так зване старіння в свої гаджети, про це можна прочитати в нашій свіжій статті.