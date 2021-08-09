Заплановане старіння: як виробники роблять дорогі речі одноразовими

Покупка, яка не ламається і не вимагає заміни – справжня трагедія для бізнесу, адже її власник роками не приносить прибуток компанії. Тому одна з цілей сьогоднішніх виробників – випускати товар, який не міг би прослужити дуже довго. Це можна помітити і по одязі, і по побутовій техніці, і особливо з комп’ютерів і гаджетів.





Таке явище навіть отримало свою назву: заплановане старіння . Розповімо, як саме виробники втілюють його в реальність.

Дорогий і складний ремонт

Ще років 10 тому практично будь-яку несправність можна було полагодити, і зробити це за нормальний цінник. Зараз – ні: поломки, які раніше вважалися легкою неприємністю, можуть обійтися в 20-50% від ціни нового гаджета, а то і дорожче.

Наприклад, замінити скло на Apple Watch 3 буде коштувати близько 3 тисяч гривень при ціні нового годинника в 7000. Або заміна акумулятора на смартфонах – раніше знімна батарея просто викидалася і на її місце ставилася нова. Зараз же для заміни доведеться йти в сервіс, де з вас попросять мінімум 300 гривень, а у деяких моделей ціна може доходити до 1-3 тисяч, тоді як новий недорогий телефон можна купити за п’ятірку.

Відсутність запчастин і комплектуючих

В доповнення до попереднього пункту: комплектуючі для більшості смартфонів і гаджетів без проблем можна знайти тільки через два-три роки після їх виходу. Виняток становлять хіба що найпопулярніші пристрої, наприклад – Айфони або макбуки, у яких немає проблем як з оригінальними деталями, так і з недорогими аналогами від сторонніх виробників.

Складнощі з Модернізаці ї

А цей приклад більше підходить для ноутбуків: більшість з них або взагалі не можна модернізувати, або можна, але дуже обмежено. У кращому випадку їм можна додати ОЗУ і встановити SSD. Це ж стосується і сокетів процесорів і материнських плат: під старі МП складно знайти новий процесор, тому будьте ласкаві купувати нову плату. А разом з нею – і майже все інше «залізо». Тому єдиний простий спосіб модернізації застарілих пристроїв – тільки покупка нових.

Відсутність оновлень ПО

На першому місці в цьому плані – Андроїд-смартфони, середній термін підтримки яких не перевищує два роки. Далі ОС зазвичай перестають оновлювати (навіть якщо технічно це можна робити без проблем). І це погано не тільки тим, що у вашого смартфона не з’являться нові функції: в старих ОС регулярно виявляють небезпечні помилки і уразливості, які виправляють в нових версіях.

Відсутність додатків для старої техніки

А цей пункт найкраще відображають консолі і ігрові комп’ютери. Як тільки виходить нове покоління – у попереднього запускається зворотний відлік. Ще максимум 2 роки воно буде актуальним, а далі – виробники ігор почнуть випускати новинки, що не запустяться на старих консолях, старих поколіннях процесорів або відеокарт.

Використання дешевих матеріалів

Пам’ятайте як ще 3-4 роки тому з металу робили недорогі смартфони, наприклад Redmi Note 5? А зараз у багатьох компаній навіть флагмани пластикові. Звичайно, дешеві матеріали дозволяють виробляти недорогі продукти, які простіше купити. Але з іншого боку: такі речі і ламаються швидше. Причому це зустрічається і в середньбюджетній техніці, яка може відрізнятися від бюджетної тільки більш прилизаним зовнішнім виглядом.

Суспільна думка

Цей пункт, створений і нав’язуваний маркетологами – працює краще інших. Найсильніше він помітний на фанатах техніки Apple, які намагаються оновлювати свої гаджети щороку. Такі не тільки самі ведуться на маркетинг, але і підштовхують до цього своє оточення. Якщо в компанії хтось хизується останніми iPhone, то мимоволі задумаєшся, чи варто діставати свою потерту п’ятирічну модель, або – не дай Бог! – бюджетний Xiaomi.

Заплановане старіння актуально не тільки для техніки, а й для всього іншого, де його можна реалізувати. Так що обов’язково думайте про життєвий цикл продуктів, які купуєте. І шукайте речі, які легко ремонтувати і покращувати.