Як обрати телевізор та не розчаруватися: 5 порад від експертів

Телевізори стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, перетворившись з простих пристроїв для прийому відеосигналу в потужні мультимедійні центри. Розповідаємо, чому телевізори все ще популярні та на які характеристики звернути увагу при покупці.

Чому телевізори досі популярні

Здавалось би смартфони, ноутбуки та ПК цілком можуть замінити телевізор. Але ці пристрої все ще на піку популярності, при чому це не завжди продукція популярних міжнародних брендів, але і доступні варіанти від українських виробників. За посиланням ви можете знайти широкий асортимент моделей від популярного вітчизняного бренду KIVI https://y.ua/televizory/kivi/c10043-f=1:26769/.

Наприклад, з підключенням ігрових приставок телевізор може стати відмінною платформою для відеоігор. Завдяки великому екрану та високій роздільній здатності, ви можете зануритися у світ геймінгу та насолоджуватися реалістичною графікою зі спецефектами та захоплюючими сюжетами.

Крім того, телевізори надають можливість перегляду фільмів та серіалів у розширеному форматі, потокового відтворення вмісту з популярних платформ, таких як Netflix, YouTube та інших. Вони також підтримують відеоконференції та веб-браузинг, що робить їх відмінними пристроями для роботи та спілкування.

Таким чином, сучасні телевізори виходять за межі простого телевізійного прийому, стаючи розважальними та робочими платформами, які забезпечують різноманіття функцій та можливостей для задоволення потреб сучасного споживача.

Попри все, обрати телевізор не так вже й просто, адже асортимент вражає, розповідаємо, на що звернути увагу при покупці.

Як обрати телевізор

Ми поспілкувалися з консультантами кількох інтернет-магазинів, щоб з’ясувати, за якими критеріями варто обирати телевізор. Сподіваємося, ця інформація буде корисною.

Роздільна здатність та якість зображення.

4K телевізори забезпечують високу якість зображення з роздільною здатністю 3840×2160 пікселів, тоді як 8K телевізори мають неймовірні показники — 7680×4320 пікселів. Роздільна здатність 8K забезпечує ще більшу деталізацію та реалістичність зображення.

Краще обирати телевізор з підтримкою технології HDR (High Dynamic Range), яка дозволяє відтворювати більш широкий діапазон кольорів і контрасту. Це створює більш реалістичні та живі зображення з глибоким чорним та яскравим білими.

Смарт-функції та підключення. Переконайтеся, що телевізор має сучасну операційну систему, таку як Android TV, webOS або Tizen, яка надає доступ до широкого спектру додатків та платформ для потокової передачі відео, музики і т.д. Впевніться, що телевізор має підтримку Wi-Fi та Bluetooth, що дозволить підключати його до бездротової мережі Інтернету та бездротових пристроїв, таких як гарнітура або звукова система. Звук. Виберіть телевізор з підтримкою технологій як Dolby Atmos або DTS:X, які забезпечують мультипросторовий звуковий ефект. Це дозволяє насолоджуватися об’ємним звучанням, яке оточує глядача з усіх сторін і створює враження повного занурення в поді на екрані. Керування. Розгляньте телевізори, які мають вбудовані голосові асистенти, такі як Google Assistant або Amazon Alexa. Це дозволить вам керувати телевізором за допомогою голосових команд, змінювати канали, регулювати гучність, запускати вміст та багато іншого без необхідності використовувати пульт дистанційного керування. Розмір екрана та розташування. Виберіть розмір екрана, який відповідає вашим запитам та розмірам приміщення.. Існує загальна рекомендація щодо відповідності розміру телевізора до відстані, на якій ви будете його переглядати. Відстань близько 1,5-2 метри: 32-43 дюйми.

Відстань близько 2-2,5 метри: 43-55 дюймів.

Відстань близько 2,5-3 метри: 55-65 дюймів або більше.

Враховуючи технологічні досягнення, функціонал та особливості, вибір телевізора може бути складним завданням. Враховуйте власні потреби, бюджет, розмір приміщення та особисті вподобання, щоб підібрати кращий варіант.