Локдаун чи жорсткий карантин: що чекати українцям вже за місяць

За словам головного санітарного лікаря України, Ігоря Кузіна, цієї осені українців, швидше за все, чекає адаптивний карантин, умови якого будуть залежати на пряму від ситуації з коронавірусною інфекцією в кожній конкретній області країни.





На питання про запровадження тотального локдауна Головний лікар відповів негативно. Запевнивши, що інформація про те, що в Україні вже з 4 вересня будуть запроваджені тотальні обмеження в роботі бізнесів різного роду, є неправдою, а лише “роздмухуванням” різних ЗМІ. Як розповідає Кузін, влада в даний момент робить все можливе, щоб мінімізувати перебої в роботі підприємств та закладів в осінній та зимовий період.

“Це складний механізм, але він дозволяє нам відстежувати надчутливі показники, від яких залежить запровадження протиепідемічних заходів. Зараз ми зацікавлені в тому, щоб відтягнути введення жорсткого карантину на максимально довгий термін”, – пояснив Кузін.

Лікар запевняє, що посилання карантинних норм в осінньо-зимовий період є широкопоширенною практикою серед країн Західної Європи.