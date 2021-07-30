Держава підвищить пенсії ряду громадян – подробиці ініціативи

Відповідно до заяв представників Пенсійного Фонду України, з жовтня 2021 року деякі українські пенсіонери отримають більше грошей. Нововведення торкнеться жителів країни, яким виповнилося понад 70 років, доплата становитиме 400 гривень.





Подробиці нововведення

Дану інформацію надала Марина Лазєбна, глава відомства. Держслужбовець повідомила, що пенсіонери, чий вік становить 70 років і вище, стануть отримувати щомісячну надбавку до пенсії. На даний момент подібну доплату отримують жителі країни, яким виповнилося 80 років – їх щомісячне дорахування становить 500 гривень. Таким чином «вікові» пенсіонери отримують пенсію розміром в 2 600 гривень, таких «щасливчиків» в країні налічується понад 1,4 мільйона. Також з недавнього часу подібну допомогу отримують пенсіонери, чий вік перевалив за 75 років – їм належить доплата в 400 гривень в місяць. Втім, поки гроші на їхні рахунки не надходять – через «дірки» у бюджеті країни ініціатива перенесена на жовтень 2021 року.

Однак цього уряду здалося мало – сам президент країни Володимир Зеленський наполіг на тому, що доплату мають отримувати ще й пенсіонери, чий вік становить 70 років і вище. Тепер Пенсійному Фонду доведеться розробити план, згідно з яким додаткові гроші повинні надійти на рахунки більш ніж 1,5 мільйонам українців, якимось чином вилучаючи поки що невідому суму з і без того пустого бюджету.

Також додаткові виплати повинні отримати наступні категорії громадян:

всі пенсіонери країни через підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати;

учасники ліквідації катастрофи на ЧАЕС, а також люди, які постраждали через вибух станції.

З огляду на все це, Пенсійному Фонду доведеться гарненько попрацювати, щоб не помилитися з розрахунками.