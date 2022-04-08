Стало відомо, де в Україні можна заробити віддалено до 30000 гривень

Ринок праці в Україні з початку війни суттєво змінився. Багато громадян втратили свою роботу через закриття, або навіть знищення підприємств. Інших відправили в неоплачувані відпустки та ще й значно зменшили зарплатню. У зв’язку з цим мільйони українців почали штурмувати кадрові портали в пошуках нової роботи.





У прес-службі популярного кадрового ресурсу Work.ua зазначили, що активність українців та кількість відгуків на наявні вакансії збільшилася принаймні уп’ятеро в порівнянні із довоєнним часом. Причому найбільший інтерес у наших співвітчизників викликають пропозиції віддаленої роботи. Яку роботу зараз можна знайти дистанційно та скільки за неї готові платити?

Популярні вакансії дистанційної роботи

З усіх вакансій на сайті Work.ua близько 20% – пропозиції віддаленої роботи. Шукають найчастіше спеціалістів у галузі:

IT, комп’ютери;

діловодство, секретаріат;

продажі;

реклама та маркетинг.

Причому майже 40% працедавців готові брати на роботу кандидатів взагалі без досвіду. Таких робітників охоче працевлаштовують навіть за кордоном. Понад 11% оголошень від резидентів з інших країн містять пропозиції для українців без стажу. Найчастіше іноземці шукають працівників у сфери:

IT, комп’ютери;

маркетинг і реклама;

продажі;

творчість (зокрема дизайн).

Скільки платять за віддалену роботу

Станом на початок квітня у всіх згаданих галузях середній оклад складає близько 27 тис. грн. Таку зарплатню пропонують як українські, так і закордонні компанії. Якщо ж працівник зовсім не має досвіду, йому звісно ж платитимуть менше – орієнтовно 21 тис грн.

Варто зазначити, що найбільш перспективною галуззю з усіх перелічених є IT. Програмісти, навіть якщо кваліфікація у них невисока, зазвичай заробляють понад 30 тис. грн. А досвідчені спеціалісти із хорошим рівнем володіння англійською мовою цілком можуть знайти собі роботу із окладом у 90 чи навіть 100 тис. грн.

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