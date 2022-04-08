Шмигаль рассказал, что будет с пенсиями и зарплатами в ближайшее время

В марте все украинцы получили пенсии в полном объеме и в срок. Субсидии и другие социальные выплаты тоже начислялись бесперебойно. Не было существенных проблем с начислением зарплат бюджетникам. Но, как заявляет премьер-министр Денис Шмигаль, так удалось только благодаря бизнесу, решившему заплатить налоги авансом. Сейчас же ситуация не так оптимистична, ведь война сокрушительно влияет на экономику. Что будет с выплатами и к чему готовиться простым гражданам, Шмигаль рассказал в эфире всеукраинского национального марафона.





Если война затянется выплаты могут сокращаться

Шмигаль заявляет, что первый квартал бюджета удалось перевыполнить на 10%. Все благодаря бизнесу, решившему по доброй воле заплатить налоги авансом. А также благодаря военным облигациям, которые сейчас скупают. Дальше ситуация будет усложняться. В апреле государственный бюджет окажется в плачевной ситуации. В Украине отменен ряд налогов, а также отменена общая система налогообложения, а введена для всех всего лишь 2% ставка. Чтобы иметь возможность выплачивать зарплату и пенсии, правительство уже приняло ряд мер:

Отменены любые стройки, ремонты дорог и капитальные закупки. Уменьшена зарплата чиновникам на 10%. Существенно уменьшено финансирование на содержание финансового аппарата и органов местной власти.

Кроме этого, сейчас начинают национализировать имущество россиян, а также лиц, которые оказались предателями Украины.

Все эти действия должны помочь в апреле выплатить украинцам своевременно их деньги. Но если в дальнейшем этого будет мало, Шмигаль говорит, что будут сообщать об этом раньше времени и объяснять, почему так происходит и сколько будет продолжаться.

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