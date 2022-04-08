Шмигаль розповів, що буде з пенсіями та зарплатами найближчим часом

В березні всі українці отримали пенсії у повному обсязі та вчасно. Субсидії та інші соціальні виплати теж нараховувалися безперебійно. Не було суттєвих проблем й з нарахуванням зарплат бюджетникам. Та, як заявляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль, так вдалося лише завдяки бізнесу, який вирішив заплатити податки авансом. Зараз же ситуація не така оптимістична, адже війна нищівно впливає на економіку. Що буде з виплатами, і до чого готуватися простим громадянам, Шмигаль розповів в ефірі всеукраїнського національного марафону.





Якщо війна затягнеться виплати можуть скорочуватися

Шмигаль заявляє, що перший квартал бюджету вдалося перевиконати на 10%. Все завдяки бізнесу, який вирішив по добрій волі заплатити податки авансом. А також завдяки військовим облігаціям, які зараз скуповують. Далі ситуація ускладнюватиметься. В квітні державний бюджет опиниться в плачевній ситуації. В Україні скасовано ряд податків, а також скасовано загальну систему оподаткування, а натомість впроваджено для всіх всього лиш 2% ставку. Щоб мати можливість виплачувати зарплату і пенсії, уряд вже зробив ряд заходів:

Скасовано будь-які будівництва, ремонти доріг, та капітальні закупівлі. Зменшено зарплату чиновникам на 10%. Суттєво зменшено фінансування на утримання фінансового апарату та органів місцевої влади.

Крім цього зараз починають націоналізовувати майно росіян, а також осіб, які виявилися зрадниками України.

Всі ці дії мали б допомогти у квітні виплатити українцям вчасно їхні гроші. Та якщо надалі цього буде мало, Шмигаль каже, що говоритимуть про це завчасно і пояснюватимуть, чому так відбувається і скільки триватиме.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿