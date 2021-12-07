Названа лучшая криптовалюта для хранения средств

Как оказалось криптовалюта Ethereum, или ETH, по свойствам хеджирования намного превосходит Bitcoin. То есть хранение капитала именно в этой цифровой валюте выгоднее с точки зрения защиты от влияния инфляции.





После обновления ETH он вероятнее всего станет первым среди дефляционных токенов, что автоматически поднимет его ценность. В такой ситуации с рынка будет выходить гораздо больше монет «эфира», чем поступает на него. То есть начнет расти спрос, а заодно и стоимость этого вида «крипты».

Предположение о перспективности ETH и его преимуществах над Bitcoin сделали известные ученые из Австралии. Джири Свек, Шон Фоли, Эстер Фелес-Виньяс и Джонатан Карлсен провели углубленное исследование, по результатам которого пришли к выводам, не слишком приятным для владельцев Bitcoin. Они считают, что уже совсем скоро инвесторы начнут массово переходить на ETH, чтобы уберечь свои капиталы от нарастающей инфляции.

Версия австралийцев вполне логична. Ведь после выпуска в блокчейне «эфира» обновления под названием London начал действовать новый протокол EIP-1559. Согласно этому протоколу с 5 августа часть комиссионных от сделок с Ethereum должна была сжигаться вместо того, чтобы переходить владельцам. С этого момента «сгорело» около 1 млн токенов из 118,5 млн находившихся в обороте. А коэффициент сжигания дошел до отметки 0,61.

Согласно данным биржи криптовалют WhiteBIT, курс ETH к началу декабря составил 4,5 тысячи долларов. То есть валюта, которую за последние несколько месяцев вывели из оборота, стоит более 4,5 миллиарда долларов. И не удивительно. Ведь бывало, что за день сгорало более половины монет, выпущенных на рынок. Кроме того, ученые считают, что благодаря безопасной экосистеме этого вида «крипты» процент сжигаемых Ethereum в дальнейшем будет только расти.

Эксперты также отмечают, что на Ethereum инфляция влияет гораздо меньше, чем на Bitcoin. То есть для сохранения капитала «эфир» однозначно является лучшим выбором.