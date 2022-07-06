Гороскоп на 6 июля для всех знаков зодиака

Cегодня, 6 июля, растущая Луна в Весах. Подходящее время для отдыха после напряженной работы.





♈ Овен

Вы давно искали особенного человека. Но вот неожиданность — вы тот, кого искали, кого надеялись встретить. Вам нужно вступить в преданные отношения с самим собой и инвестировать в себя так, как никогда раньше.

Космический совет: вы тот, кого вы искали.

♉ Телец

Если вы хотите жить по-другому, вам нужно меняться. Сегодня звезды просят отпустить ваши жесткие представления о том, как все должно или не должно быть. Отказаться от старого образа жизни тоже. Разрушение старых шаблонов поможет вам освободить место для изменений, к которым вы стремитесь.

Космический совет: измените курс.

♊ Близнецы

Вы находитесь в том периоде жизни, которую вы давно хотели, и ветер перемен приносит в вашу жизнь положительный опыт. Спросите себя, где вам нужно взять ответственность. Ваша решимость сделает вас силой, с которой нужно считаться.

Космический совет: пришло время начать управлять своей жизнью.

♋ Рак

Ваше внимание привлечено к определенным неприятным переживаниям, имевшим место в недавнем прошлом, переживаниям, от которых вы еще не полностью излечились. Позвольте себе почувствовать все, что только можно почувствовать, вместо того, чтобы накладывать пластырь на душу.

Космический совет: наступил период исцеления.

♌ Лев

Природа дает и берет. Природа создает и разрушает. Доверьтесь процессу. Возможно, ваш характер, как пластилин, позволит стать тем, кем вы всегда были быть. Если это требует от вас отпустить что-то, за что вы держались как за костыль, пусть будет так.

Космический совет: отпустите то, что мешает вам идти вперед.

♍ Дева

Мир попытается лишить вас надежды. Мир будет постоянно сообщать вам, что ваши мечты слишком глобальны и что-то, к чему вы стремитесь, практически невозможно. Вместо того, чтобы пытаться доказать их неправоту, обратите свой взор внутрь себя. Сосредоточьтесь на том, что вам нужно сделать, чтобы получить столь желаемое.

Космический совет: держитесь надежды в лучшее.

♎ Весы

Будьте нежны с собой. Сделайте терпение частью своей повседневной практики. Вы вступаете в период исцеления прямо сейчас. Ограничьте свой круг общения. Откажитесь от необходимости объяснять свои трудности тем, кто никогда не поймет путь, по которому вы идете.

Космический совет: полюбите себя.

♏ Скорпион

То, что чуда никогда не происходило раньше, не означает, что оно не может случиться сейчас. Сегодня звезды призывают вас подтвердить свою силу как творца своей Судьбы. Пора выкинуть на кубиках двадцатку. Пришло время верить в невозможное, как никогда раньше.

Космический совет: верьте в свои силы.

♐ Стрелец

Эмоции зашкаливают, но что вы предпримете, когда окажетесь на грани? Поддадитесь ли вы драме или пробудите внутреннее спокойствие? Найдите минутку, чтобы понаблюдать за окружающим миром.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♑ Козерог

Все мы время от времени чувствуем себя измученными, и это нормально. Все в порядке. Важно собраться по кусочкам, вспомнить, зачем вы вообще родились на свет. Нельзя обещать, что все изменится за одну ночь, но важно положить начало метаморфозам.

Космический совет: отдохните и соберитесь.

♒ Водолей

Уровень выше, на который вы надеялись и на который молились. Но чтобы по-настоящему измениться, вам придется ослабить хватку. Вам придется отпустить старое. Вам придется освободиться от того прошлого, который является синонимом жертвенности и боли.

Космический совет: чтобы измениться, вам нужно что-то оставить.

♊ Рыбы

То, что ваша суперсила еще не проявилась, не означает, что ее не будет. Вы находитесь в потоке энергии перемен, но за кулисами происходят большие вещи. Ваша задача состоит в том, чтобы не улететь на обочину того пути, по которому ведет ваша судьба.

Космический совет: почувствуйте энергию Вселенной.