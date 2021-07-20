Названо 5 способів, як зробити провідний принтер бездротовим

Ще кілька років тому єдиним способом роздрукувати зображення або текст було виведення інформації з комп’ютера на провідний принтер. Але з поширенням мобільних пристроїв все більш актуальним стає бездротовий доступ до принтера. Розглянемо 5 способів, як його отримати, якщо ваш принтер не має бездротового інтерфейсу.





1. Купити бездротовий адаптер

Пошукайте бездротовий адаптер Wi-Fi (або хоча б Bluetooth) під наявну модель принтера. Можливо, офіційний апгрейд пропонується виробником друкувального пристрою. Якщо немає, подивіться підтримувані моделі у адаптерів сторонніх розробників.

2. Підключіть принтер до роутера через USB

Подивіться, чи є у маршрутизатора роз’єм USB. Чим новіший роутер, тим більше шансів, що його можна використовувати в якості USB-хоста. А це значить, що до маршрутизатора нескладно підключити і принтер, зовнішній жорсткий диск, доступний всім пристроям домашньої мережі. Почитайте документації до апарату – можливо, доведеться міняти налаштування роутера.

3. Підключіть принтер до роутера через Ethernet

Навіть якщо принтер не підтримує Wi-Fi, його може бути обладнано роз’ємом Ethernet. В цьому випадку принтер легко поєднати з роутером мережевим кабелем. Швидше за все, доведеться налаштовувати принтер для роботи в домашній мережі – або кнопками на самому пристрої, або на комп’ютері.

Також можна купити адаптер Ethernet-WiFi і зробити принтер бездротовим. Правда, в цьому випадку його все одно доведеться підключати до комп’ютера, щоб переконатися в коректності мережевих налаштувань пристрою

4. Налаштуйте загальний доступ до принтера на комп’ютері

Загальний доступ налаштовується в MacOS, Linux / UNIX і Windows. В операційній системі Microsoft потрібно:

Клікнути «Управління» в параметрах принтера.

Зайти у «Властивості …».

Перейти на вкладку «Доступ».

Поставити галочки «Загальний доступ …» і «Промальовування завдань друку …».

Якщо до домашньої мережі підключені комп’ютери з іншими версіями Windows, рекомендується встановити додаткові драйвери (нижня секція вкладки «Доступ»). У цьому випадку не забудьте поставити галочки в чекбоксі «Промальовування завдань друку» на клієнтських машинах.

5. Купіть принт-сервер USB-Ethernet

Якщо жоден спосіб не підійшов, залишається придбання спеціального принт-сервера – пристрою, який дозволяє підключити принтер до локальної мережі без зайвих проблем. Перед покупкою переконайтеся в наявності потрібних роз’ємів підключення.