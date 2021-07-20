Чому поліцейські завжди торкаються машини, яку зупиняють

Жителі європейських країн, а також США з Канадою часто стикаються з особливістю поведінки дорожньої поліції – співробітник правоохоронних органів завжди доторкається до машини, коли її зупиняє. Чому вони це роблять і в чому реальна причина?





Опис ситуації і відповіді

Навіть якщо ви ніколи не покидали Україну, то напевно бачили в американських фільмах або поліцейській хроніці цей момент – «коп» підходить до зупиненої ним машини і торкається до корпусу рукою. Найчастіше цей дотик доводиться на задню частину автомобіля, зазвичай, над лівим крилом. Після цього поліцейський підходить до дверей водія і просить документи для огляду.

Фактично, цей момент дозволяє вирішити відразу три ситуації:

поліцейський перевіряє, чи не йде вібрація з багажника, яка може свідчити про заручника в ньому;

таким чином правоохоронець змушує сидячих у середині потенційних злочинців нервувати і швидше проявити себе;

дотиком поліцейський залишає на корпусі свої відбитки пальців.

Головним в цьому переліку є третій пункт – можливість «помітити» автомобіль своєю ДНК. Якщо водій рвоне далі по дорозі, маючи намір втекти, відбиток поліцейського на машині напевно виступить важливим доказом злочину, коли техніка буде зупинена.

Ця звичка залишилася з давніх часів, коли поліцейські не оснащувалися засобами відеоспостереження. Зараз потреба такого вчинку відпала, так як на грудях копа, а також в його автомобілі встановлені камери, однак більшість представників дорожньої поліції свято шанують цю традицію і до цього дня.