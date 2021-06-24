Стала відома дата запуску швидкісного інтернету Ілона Маска в Україні

Starlink – супутниковий підрозділ компанії Ілона Маска SpaceX – вже незабаром зробить свою глобальну мережу доступною у кожному куточку світу. До завершення роботи над безперервним інтернет-покриттям залишилося усього кілька місяців. Невже незабаром й українці зможуть користуватися послугами супутникової мережі нового покоління?





Днями президент SpaceX Гвінн Шотвел повідомила про актуальну ситуації щодо супутникового інтернету. За її словами, наразі компанією вже розгорнуто близько 1800 супутників. Та багато з них ще не досягли своєї робочої орбіти. Як тільки це станеться, глобальна мережа врешті охопить усю поверхню землі. Найімовірніше доступ до супутникового інтернету усі охочі отримають вже у вересні 2021 року.

Щоправда, існують певні перешкоди, через які інтернет буде доступним не для усіх країн світу. Адже для цього компанії необхідно мати згоду на надання телекомунікаційних послуг у кожній окремій державі. Тому й українці не одразу зможуть отримати доступ до мережі Starlink.

Наразі ж компанія забезпечує супутниковим інтернетом 11 країн. Там система працює поки що у бета-версії. За амбітними планами компанії незабаром буде розгорнуто ще близько 10 тисяч супутників, які обійдуться Ілону Маску у 10 мільярдів доларів.

Ще у травні власник SpaceX повідомив світові, що його супутниковою мережею вже зацікавилися близько 500 тисяч клієнтів Вони навіть встигли зробити попереднє замовлення на інтернет-послуги. Ілон Маск також висловив впевненість у можливостях Starlink задовольнити такий високий попит.

Тим часом американські владні структури усіляко йдуть назустріч прогресивним технологіям компанії Ілона Маска. Федеральна комісія США зі зв’язку цьогоріч дозволила SpaceX розгорнути свої супутники на дещо нижчій навколоземній орбіті, ніж це планувалося раніше. Таким чином компанії вдасться забезпечити високочастотними послугами мережі інтернет осіб, які наразі не мають доступу до глобальної мережі.