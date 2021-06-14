Українці отримають ще одну платіжку за газ: це вже третя

Рахунки за газ з кожним роком лише додають «головного болю» українцям. Введення оплати за транспортування газу свого часу неприємно здивувало громадян. Та газові компанії підготували для нас черговий сюрприз. Незабаром із власної кишені доведеться ще й фінансувати обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.





Третю квитанцію отримають насамперед громадяни, що проживають у багатоквартирних будинках. За утримання у належному стані газової інфраструктури та її своєчасний ремонт буде відповідати оператор системи газорозподілення, із яким мешканці підпишуть договір. А от фінансування такого обслуговування ляже на плечі власне самих мешканців.

НКРЕКП, щоправда, обіцяє встановити обмеження на тариф за обслуговування газових мереж. Отож компанії не зможуть стягувати хтозна-яку платню за плановий ремонт системи, чи перевірку її поточного стану. А от капітальний ремонт і зовсім не входитиме у вказану оплату.

Здавалося б кому потрібна ще одна платіжка? Невже не можна було включити вартість обслуговування внутрішньо будинкових мереж у тариф за газ?

На це питання відповів Сергій Дяченко, керівник Бюро комплексного аналізу та прогнозування. Він повідомив, що за часів ЖКГ така послуга справді була включена у загальний тариф. Однак поступово усі види комунальних платежів було вирішено розділити. Так власне й відбувся свого часу поділ на споживання та транспортування блакитного палива.