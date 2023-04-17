Названа гривнева купюра, яку підробляють найчастіше: як легко відрізнити фальшивку

В Україні за останній рік більш ніж утричі зменшилася кількість фальшивих банкнот. У 2022 році серед 1 млн. справжніх грошових знаків виявляли 2,2 фальшивки. Хоча лише у 2021 році цей показник становив 7,1 підроблені банкноти.

Та попри зменшення кількості фальшивок, повністю вони не зникли. Тож українці щодня ризикують отримати «липову» банкноту із рештою на ринку, в магазині чи, наприклад, у маршрутці. Проте цей ризик можна суттєво знизити. Потрібно лише знати, які банкноти підробляють найчастіше та чим вони відрізняються від справжніх гривень.

Які банкноти полюбляють фальшивомонетники?

За даними НБУ, найчастіше фальшивомонетники підробляють банкноти старого зразка, тобто випущені до 2015 року. Вони не мають деяких сучасних елементів захисту і є простішими у виготовленні. До першої трійки за кількістю підробок увійшли банкноти таких номіналів:

500 грн – 57% суми конфіскованих фальшивок та 39% їх кількості;

200 грн – 26% суми та 45% кількості несправжніх грошей;

100 грн – 2% суми і 8% кількості підроблених банкнот.

Як визначити «справжність» гривневої банкноти?

Визначити фальшивку не так складно, як здається. Справжня банкнота має чимало особливостей, яких не вдається відтворити фальшивомонетникам. Зокрема:

рельєфність окремих елементів банкноти, яка досягається за допомогою спеціального виду друку;

водяні знаки, що повторюють зображення та позначки на лицьовій стороні банкноти;

скрізні елементи на лицьовій та зворотній сторонах банкноти, що повністю співпадають, коли банкноту розглядають проти світла;

«втоплена» у папір захисна стрічка із цифровим зображенням номіналу, надпису «ГРН» та тризуба у прямому і перевернутому вигляді;

оптично-змінна фарба, завдяки якій зображення на банкноті міняють колір та напрям залежно від кута, під яким на них дивляться;

частково втоплена у папір захисна плівка із зображенням номіналу банкноти, знаку гривні та герба із кінетичним ефектом;

латентне зображення номіналу (у цифровому форматі), що міняє колір з білого на чорний при розгляді банкноти з короткого та довгого боків.