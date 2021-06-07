Антитіла до COVID-19 можуть викликати оніміння і вегетативний стан

Вчені з Бірмінгемського університету провели свіже дослідження. Вони вивчили пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 як в легкій, так і в тяжкій формах.





В результаті фахівці з’ясували, що після того, як люди перенесли цю хворобу, у них може розвиватися синдром Гієна-Барре. Пов’язано це з особливістю антитіл до коронавірусу. При цьому характерною рисою синдрому є оніміння кінцівок (наприклад, ступень і кистей рук), а також вегетативний стан. Підсумки дослідження були опубліковані в EurekAlert.

Відзначимо, що подібне ускладнення було зафіксовано в Росії.