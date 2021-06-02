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Експерт розкрив секрет прискорення смартфону

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Додатки, встановлені у великій кількості, а також ті, що працюють у фоновому режимі, потрібно відключити або скоротити їх кількість на гаджеті, щоб він почав швидше працювати. Про це розповіла GSMinfo фахівець з тестування ПО в компанії Slaxico Анастасія Іленко.


Вона також рекомендувала відключити автосинхронізації і враховувати обсяг оперативної пам’яті пристрою.

«Зараз нормою вважається не менш 4 Гб – мається на увазі не вбудована пам’ять, а саме оперативна. Якщо оперативної пам’яті буде менше, можуть початися проблеми при роботі деяких додатків »

На її думку, установка нових версій операційної системи на старі пристрої не вплине на їх роботу.

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