Nvidia випустила бюджетну GeForce RTX 3050 6 ГБ

Gigabyte підтвердила існування відеокарти GeForce RTX 3050 з 6 ГБ пам’яті. Чутки про неї з’явилися ще минулого року. Тепер компанія розіслала ЗМІ пресрелізи з анонсом новинки.

Карта отримала не тільки менше пам’яті в порівнянні з RTX 3050 8 ГБ. Ще у неї 96-бітна шина замість 128-бітної. Використовується GPU GA107-325 із 2304 CUDA-ядрами. TDP – 70 Вт. Відеокарта не вимагає подачі додаткового живлення.

У підсумку вийшла справжнісінька “затичка” для комп’ютера. Наскільки це буде розумна покупка, поки питання відкрите. Тести продуктивності повинні з’явитися в найближчому майбутньому. Зіграти на RTX 3050 6 ГБ вийде, але, очевидно, що на багато розраховувати не варто. Максимум 1080p і низькі/середні налаштування графіки.

Нові карти буде випускати не тільки Gigabyte. Інші партнери Nvidia, включно з MSI, теж додадуть новинку в каталог.

Рекомендована ціна новинки 169 доларів. Nvidia позиціонує новинку як заміну GTX 1050 і GTX 1650.