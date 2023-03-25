Шахраї тестують новий спосіб обману українців, тепер самі надсилають гроші на карту

Телефонним шахраям не відмовиш у винахідливості, вони щоразу вигадують нові способи обманювати довірливих громадян. І часом ці способи дуже нахабні. Нещодавно зловмисники почали обкатувати свіжу схему, жертвами якої стають люди, які вже постраждали від діяльності телефонних розводів.

Такій людині злочинці дзвонять повторно, видаються співробітниками компетентних органів і пропонують непильную роботу – допомогти поліцейським у лові шахраїв. Багато хто, особливо люди похилого віку, погоджуються, адже нещодавно їх самих обдурили, та й гроші лже-поліцейські пропонують хороші.

І шахраї справді надсилатимуть жертві гроші, бо планують використовувати як «дропа» — особу, на рахунок якої переказують кошти, викрадені з чужих карт. Частину грошей дропу дозволяють залишити собі, а більшість просять переслати далі. Коли крадіжку почнуть розслідувати справжні правоохоронці, витяг банківських переказів виведе їх на «дропа», а не на реальних злочинців, які встигнуть піти за вітром.

Подібна схема для жертви є небезпечною подвійно, адже загрожує не просто втратою грошей. Через обставини легко стати фігурантом кримінальної справи та отримати реальний термін. Тому будьте уважні, не довіряйте реченням від незнайомців, навіть якщо вони дуже привабливі. І обов’язково попередьте близьких похилого віку, як найбільш вразливих для шахраїв.