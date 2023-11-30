AMD Ryzen 7 7800X3D порівняли з i7-14700K в сучасних іграх

Порівняння провели автори ресурсу Hardware Times. Intel Core i7-14700K і AMD Ryzen 7 7800X3D є одними з найцікавіших актуальних ігрових процесорів AMD і Intel. Коштують вони приблизно однаково.

Тестування проводилося на ПК з відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ оперативної пам’яті формату DDR5-6000. Роздільність було вибрано гранично низьку, 720p. Зроблено це для того, щоб краще зрозуміти, який із процесорів швидший (у низькій роздільній здатності продуктивність ЦП розкривається повніше, залежність від відеокарти знижується).

У результаті з’ясувалося, що AMD Ryzen 7 7800X3D відчутно швидше, ніж Intel Core i7-14700K. Причому як у нативній роздільній здатності, так і з увімкненою технологією трасування променів.

У Hardware Times дійшли висновку, що AMD Ryzen 7 7800X3D найкращий ігровий процесор у 2023 році.