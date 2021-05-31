Гроші зникли в “повітрі”: поповнення терміналу “ПриватБанку” закінчилося нічим

У мережі з’явився негативний відгук від клієнтки великого українського банку «ПриватБанк», в якому вона описала крадіжку грошей терміналами фінустанови. Через збій в роботі пристрою там «зависло» кілька тисяч гривень, а співробітники установи не змогли допомогти повернути кошти.





Подробиці інциденту

Свій негативний відгук жінка оформила на сайті Мінфін, додавши його до ще ряду таких же результатів. У коментарі вона описала ситуацію докладно – все почалося, коли дівчина відправилася в відділення «ПриватБанку», щоб через термінал відправити готівку на карту. Коли вона внесла кошти в приймальне віконце пристрою, термінал раптово перезавантажився. Перевіривши рахунок, жінка переконалася, що картка не поповнена, а гроші залишилися всередині машини.

За рішенням ситуації дівчина відразу ж звернулася до працюючих у відділенні співробітника фінустанови. Ті відповіли, що нічим допомогти не можуть і їй слід дзвонити на «гарячу лінію» банку. Коли вона зробила це, оператор порекомендував їй почекати добу. Через 24 години гроші на рахунок не надійшли, дівчина подзвонила в службу підтримки знову, там їй відповіли, що доведеться чекати інкасації банкомату, щоб була можливість звірити наявні в машині гроші і з’ясувати точно, скільки там зайвих купюр, які не надійшли на рахунок.

Жінка залишилася незадоволена обслуговуванням і виділила в відгуку три хвилюючих її моменти:

чому їй не допомогли співробітники відділення;

з якої причини оператор не назвав точної дати проведення інкасації;

через що такі складності з поверненням грошей.

У коментарях до її відгуку представник банку порекомендував клієнтці очікувати вирішення ситуації.