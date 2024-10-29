Что такое дата-центр?

Дата-центр, или центр обработки данных (ЦОД) – это специализированное здание, где хранится и обрабатывается информация с помощью серверов и сетевого оборудования. Дата-центры поддерживают работу онлайн-сервисов, приложений, социальных сетей, облачных вычислений и бизнес-решений, являясь основой интернета и всей технологической инфраструктуры.

ЦОД состоит из множества серверов, систем охлаждения, сетевого оборудования и источников бесперебойного питания. Основные услуги дата центра включают: хранение данных, резервирование систем и предоставление облачных решений.

История появления дата-центров

История дата-центров началась в 1940-х годах с ENIAC — первого компьютера, который занимал более 160 квадратных метров и использовался для расчетов баллистических траекторий. В 1950-60-х вакуумные лампы заменили транзисторы, а мейнфреймы заняли место в центрах обработки данных, что позволяло использовать вычислительные мощности правительственными и коммерческими организациями.

С развитием технологий, появлением микропроцессоров и локальных сетей, дата-центры стали более доступными. В 1990-х, с ростом интернета, компании начали активно строить свои центры, что ускорилось в эпоху доткомов.

Классификация дата-центров

Центры различаются по размеру, уровню надежности и назначению. Уровень надежности играет ключевую роль в определении того, насколько эффективно и бесперебойно будет функционировать центр в различных условиях.

Уровни надежности

Рейтинги дата-центрам присваиваются различными международными организациями. Наиболее известными в мире являются рейтинги Uptime Institute. Эта организация провела анализ центров обработки данных более чем в 110 странах. На данный момент сертификаты Uptime Institute получили свыше 2 500 владельцев ЦОД. Система уровней строится по восходящей: первый уровень обладает самой низкой отказоустойчивостью (предполагает наибольшие показатели простоя), а четвертый уровень демонстрирует наивысшую надежность и практически исключает простой в работе:

TIER I – 99,671% времени работы (около 28,8 часов простоя в год). Используются для самых простых задач. TIER II – 99,741% времени работы (22 часа простоя в год). Оборудование частично резервируется. TIER III – 99,982% времени работы (1,6 часа (96 минут) простоя в год). Все системы дата-центра дублируются для повышения надежности. TIER IV – 99,995% времени работы (26 минут простоя в год). Полное резервирование всех систем.

Каждый уровень TIER предлагает различные гарантии, которые могут существенно повлиять на стабильность бизнес-процессов.

Назначение

Профильное назначение дата-центров важно для понимания специфики и назначения различных типов услуг:

Корпоративные – обслуживают только одну компанию. Коммерческие – предоставляют услуги различным бизнесам и государственным учреждениям. Облачные – данные размещаются на оборудовании поставщика облачных услуг, предоставляющего доступ к вычислительным мощностям по запросу.

Каждый из этих типов услуг имеет свои уникальные преимущества и предназначен для удовлетворения определенных потребностей. Выбор подходящего уровня зависит от требований и целей организации.

Дата-центры – это основа современной цифровой инфраструктуры. Их роль постоянно растет с увеличением объема данных, создаваемых и обрабатываемых в мире. Благодаря высокой надежности и техническому совершенству, дата-центры обеспечивают стабильную работу множества сервисов, которые мы используем ежедневно.