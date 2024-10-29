Для українців запровадили низку нових штрафів: за що водії можуть заплатити понад 50 тисяч гривень?

В Україні є чіткі правила ПДР порушення яких призводить до адміністративної або кримінальної відповідальності. Відтак, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень, а також водію не дозволяють керувати транспортними засобами протягом одного року Однак, в Уряді вирішили, що цього вкрай мало, адже нерідко водіїв потім ловлять на повторних ідентичних правопорушеннях. А відтак, кожне нове порушення каратиметься відтепер значно жорсткіше.

Як каратимуть?

Якщо водія вдруге спіймали нетверезим за кермом, то розмір штрафу зросте до 34 000 гривень, а сідати за кермо не можна буде вже не один рік, а три. Якщо ж порушника зупинили втретє, то штраф зросте до 51 000 гривень, а право керувати транспортними засобами відберуть на 10 років. Останній варіант доступний у кількох варіантах. Порушник може виплатити штраф, або ж у вигляді альтернативи погодитися на адміністративний арешт терміном на 15 діб з конфіскацією приватного транспортного засобу. Також, після третього порушення дозвіл на керування ТЗ забирають аж на 10 років.

Також українців можуть штрафувати ще на 34 тисячі гривень

Також ще взимку у Верховній Раді був поданий законопроєкт про штрафи для тих водіїв, транспортний засіб яких перевищує допустимий рівень шуму. Наразі проєкт ще не затверджено, однак це можуть зробити у будь-який момент. Згідно з ним, штрафуватимуть на 17 000 гривень при першому порушенні та на 34 000 гривень при другому порушенні. Мова про водіїв, які встановлюють на свої автомобілі спеціальне обладнання через яке двигун видає значно більше шуму, ніж повинен. Це, мовляв, порушує тишу та спокій громадян і призводить до їх дискомфорту, а тим паче у вечірній/нічний час доби.