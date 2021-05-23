Названо кращі кнопкові смартфони з QWERTY клавіатурою в 2021 році

Чи залишилися на сучасному ринку смартфони з фізичною клавіатурою? Якщо так, то які з них можна вважати кращими? На ці питання відповість ця стаття.





Купити в 2021 році смартфон з фізичною клавіатурою складно. Такі пристрої сьогодні майже не виробляються, а рідкісні винятки офіційно не продаються в Україні. В магазинах все ще трапляються смартфони з повноцінною QWERTY клавіатурою від BlackBerry, але до новинок вони точно не відносяться. Тому якщо ви твердо маєте намір купити кнопковий смартфон, то приготуйтеся до пошуків старих варіантів в Україні або нових пристроїв, але з зарубіжних сайтів типу AliExpress або Ebay.

Зверніть увагу: мова в нашій добірці піде про так звані розумні пристрої – смартфони (з одним винятком).

КОРОТКА ІСТОРІЯ ЗНИКНЕННЯ КНОПОК

Якщо ви зайдете в магазин, що торгує електронікою, то точно звернете увагу на один факт. Переважна більшість сучасних телефонів не має цифрової або QWERTY-клавіатури. Всі вони є безликими зовні, оскільки більшу частину лицьової панелі займає сенсорний екран. Куди ж поділися кнопки? Чому смартфони з кнопковою клавіатурою стали великою рідкістю? Перші розумні пристрої неможливо було уявити собі без клавіатури. Наприклад, Nokia 9210 Communicator був виконаний у вигляді розкладачки, всередині нього ховалося безліч фізичних кнопок.

А трохи пізніше були випущені Nokia N-Gage і Siemens SX1. Це дуже різні смартфони, але вони обидва володіли певною кількістю клавіш. В середині 2000-х на прилавках магазинів почали з’являтися КПК і комунікатори, у яких число кнопок було зведено до мінімуму. Управління ними було реалізовано шляхом натискання стилусом на різні області сенсорного екрана. Але справжнім революціонером у цій галузі стала компанія Apple, першою випустила сенсорний смартфон, управління яким освоїти неймовірно просто.

Цікаво, що перші пристрої на базі Android – це були саме смартфони з QWERTY клавіатурою. Зокрема, першим комерційним зразком став HTC Dream, який володів висувним блоком з клавішами. Апарати подібного типу випускалися кілька років. Але пізніше практично всі виробники відмовилися від подібного форм-фактора. Цьому є кілька причин:

Компанія Google рекомендує (але не наказує) зводити число фізичних клавіш до мінімуму.

Смартфони з кнопковою клавіатурою часто мають великі розміри і велику вагу.

Подібні апарати володіють меншою надійністю.

Сенсорне управління по факту простіше кнопкового.

КНОПКОВИЙ ТЕЛЕФОН В 2021 РОЦІ?

Прийнято вважати, що кнопкові телефони вже давно вийшли з моди, але ви все ще можете знайти пристрої такого типу на ринку. Це непросто, і, можливо, вам доведеться звернутися до вторинного ринку, але так, в 2021 році все ще можна купити телефон з фізичною клавіатурою!

Звичайно, ми й гадки не маємо, коли вони зовсім пропадуть з ринку, але випуск деяких моделей, таких як Unihertz Titan, був досить-таки несподіваним, через що гегемонія BlackBerry може зовсім скоро завершитися.

ЧИ МОЖНА ВСТАНОВИТИ WHATSAPP НА КНОПКОВИЙ СМАРТФОН?

Звісно. Більшість моделей працюють на базі ОС Android (або оболонок, заснованих на ній), а це означає, що у вас буде доступ до Google Play Store. Звідти ви можете завантажити всі улюблені програми: соціальні мережі, месенджери або навіть гри.

ЯК ДОВГО ПРОПРАЦЮЄ КНОПКОВИЙ СМАРТФОН?

Дати однозначну відповідь на це питання складно. Однак одне можна сказати точно: якщо добре ставитися до кнопкового телефону, він пропрацює досить-таки довго.

Так, багато смартфонів зі списку вже застаріли, а це означає, що ви неминуче зіткнетеся з різними проблемами (відсутність оновлень, застаріла начинка і т.д.).

Ви можете очікувати, що кнопковий телефон прослужить від одного до двох років, а може, і до трьох (при покупці абсолютно нового пристрою).

АЛЬТЕРНАТИВИ?

Ви все ще можете придбати кнопковий телефон, однак з огляду на сучасний ринок, можливо, варто витратити гроші на придбання звичайного смартфона і деяких додаткових аксесуарів типу клавіатури.

Отримати такий самий тактильний зворотний зв’язок навряд чи вийде, проте ви можете придбати портативну бездротову клавіатуру, яка дозволить створити зручне робоче місце, де б ви не знаходилися: в кафе, поїзді чи літаку.

FXTEC PRO1

Операційна система: Android 9.0 Pie

Процесор: Snapdragon 835

Дисплей: 5,99 дюйма, Full HD +

Об’єм пам’яті: 6 Гб ОЗП і 128 Гб внутрішньої пам’яті

Камери: основна – 12 МП, фронтальна – 8 МП

Акумулятор 3200 мАг

Ціна: 729 доларів

У 2019, на Технофорумі Mobile World Congress, лондонський стартап Fxtec представив свій перший телефон під назвою Pro1. Пристрій виконаний в стилі слайдера: клавіатура висувається збоку і нахиляє дисплей під кутом 155 градусів для кращого перегляду. Клавіатура QWERTY має п’ять рядів і 64 клавіші з підсвічуванням.

Телефон працює на базі стандартної версії Android Pie, оснащений сканером відбитків пальців (збоку) і роз’ємом для навушників. Що стосується нутрощів, то «під капотом» смартфона встановлений процесор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативної пам’яті і 128 ГБ вбудованої.

На задній панелі пристрою встановлена подвійна камера для знімків з ефектом боке. З огляду на всі ці характеристики, Fxtec Pro1 є одним з кращих телефонів з клавіатурою, доступних на ринку прямо зараз.

Якщо ви готові почекати, то нова модель під назвою Fxtec Pro1 X в даний час можна замовити попередньо за 729 доларів США і буде доступна в серпні цього року.

Новий пристрій компанії має оновлені характеристики та покращену QWERTY клавіатуру. Що стосується програмного забезпечення, користувачі зможуть вибрати між Android, Lineage OS і Ubuntu.

переваги:

Унікальний дизайн.

QWERTY клавіатура.

Характеристики.

недоліки:

Дорогий.

Розмір.

UNIHERTZ TITAN

Операційна система: Android 9.0 Pie

Процесор: MediaTek Helio P60

Об’єм пам’яті: 6 Гб ОЗП і 128 Гб внутрішньої пам’яті

Камери: основна – 16 МП, фронтальна – 8 МП

Ємність акумулятора: 6000 мАг

Наступним в нашому списку є смартфон з QWERTY-клавіатурою і посиленим захистом. Ми не зовсім розуміємо, для кого саме призначений даний пристрій, але одне ми можемо сказати точно: це – відмінний кнопковий смартфон, незважаючи на його габарити.

Міцна конструкція – одна з ключових особливостей Titan. Металеві пластини захищають бічні сторони смартфона і задню камеру, а інша частина пристрою покрита товстим шаром гуми.

Через свою міцність пристрій, звичайно ж, виділяється величезними розмірами. Телефон майже на цілий дюйм ширше BlackBerry Key2, удвічі товстіший і майже в два рази важче. 303 грами – це жахливо багато для телефону, і це дійсно помітно.

Що стосується клавіатури, то вона не така гарна, як у випадку з описаним вище Key2. Для виправлення помилок при наборі тексту потрібно натиснути на спеціальну панель в нижній частині екрана, а деякі клавіші розміщені в дивних місцях, що робить введення тексту незручним.

Проте, варто пам’ятати, що в сучасних реаліях більшості людей в будь-якому випадку буде потрібно якийсь час, щоб адаптуватися до використання телефону з QWERTY клавіатурою, тому, можливо, для деяких це не буде такою великою проблемою.

Дисплей також непоганий. Він має квадратну форму, а роздільна здатність становить 1400 x 1400 пікселів. У ньому немає нічого особливого, але він, безумовно, виконує свої функції «на ура».

Працює телефон під управлінням процесора MediaTek Helio P60. Ви навряд чи чули про нього, але це досить-таки солідний чіпсет, оскільки продуктивність в цілому непогана.

Тим не менш, ви навряд чи захочете пограти в ігри на цьому телефоні (знову ж таки, через QWERTY клавіатуру). Акумулятор ємністю 6000 мАг дозволяє використовувати його протягом довгого часу.

З камерою також все в порядку, але з мінусів варто виділити операційну систему Android 9.0 Pie, яка вже є трохи застарою.

переваги:

Відмінна збірка.

Хороша якість клавіатури.

Функції клавіатури, схожі на BlackBerry.

Відмінний час автономної роботи.

Міцність.

Унікальний дизайн.

Хороша продуктивність.

недоліки:

Важкий.

Погана камера.

Не найкраще аудіо.

Android 9 Pie.

BLACKBERRY KEYONE

Операційна система: Android 7.1

Процесор: Snapdragon 625 MSM8953 (8 ядер, 2 ГГц)

Обсяг пам’яті: 3 Гб ОЗП і 32 Гб ПЗП

Дисплей: 4,5 дюйма, IPS , 1620 x 1080 пікселів

У 2017 році TCL Mobile викуповують BlackBerry (до цього компанії просто співпрацювали) і першим дітищем стає модель KEYone. Що примітно вона була створена ще до консолідації активів, але з’явилася в продажу вже після. Цей пристрій став справжнім подарунком фанатам смартфонів з QWERTY клавіатурою в 2017 році.

Візуально апарат став поверненням до класичних телефонами з QWERTY клавіатурою. При цьому пристрій трохи більше звичних нині сенсорних девайсів. У нього значна товщина – 9,4 мм, велика вага – 180 грам і вкрай цікаве поєднання матеріалів. Бічна грань – алюміній. Задня кришка – пластик з бархатистою поверхнею і текстурою. В руках все це поєднання відчувається приємно, і користувач відразу розуміє, що він тримає серйозний гаджет. Виробник намагався зробити помітний пристрій, тому всі елементи тут великі – камера, логотип, кнопки управління. Все помітно, але не химерно.

Модель отримала невеликий дисплей з достатньою для свого розміру роздільною здатністю. З точки зору деталізації він хороший, але традиційно для BlackBerry йому не вистачає яскравості. В силу цього на сонці користуватися девайсом не дуже комфортно. Відео відображається більш ніж добре, незважаючи на співвідношення 3 до 2, а ось грати в альбомній орієнтації незручно. Тут причина в тому, що переважує клавіатура – довго тримати смартфон в такому положенні втомлює.

Акумулятор в 3505 мАг видає 2 дня роботи при середніх навантаженнях. Якщо експлуатувати гаджет більш активно, то добу він все одно проживе. Це дуже приємний показник. Крім цього, є швидка зарядка . Апарат отримав 3/32 Гб пам’яті, основний накопичувач розширюється до 2 Тб, слот комбінований. Чіпсет – Snapdragon 625, не найбільш потужний, але для цього смартфона його цілком вистачає. Камери – 12 і 8 Мп. Знімають непогані за якістю знімки, мають всі сучасні фішки типу поліпшення обличчя і подібні до них. Максимальна роздільна здатність відео – 4K. Звичайно апарат не оцінять фанати фотографій, але більшості користувачів результат сподобається.

Смартфон KEYone пропонує весь фірмовий софт, пов’язаний із захистом призначених для користувача даних – BB Hub, Password Keeper та інші. Фактично вкрасти інформацію з BlackBerry неможливо. Для багатьох людей в сучасному світі це вагомий аргумент. Варто згадати, що модель отримала всі сучасні провідні та бездротові інтерфейси – Type-C, NFC, WI-Fi. Відносно клавіатури теж не все просто. В першу чергу на кожну кнопку можна призначити швидкий виклик тієї чи іншої функції. При цьому вони підтримують тривале і коротке натиснення. Є всі звичні комбінації – ctrl + c, ctrl + v і інші для спрощення роботи з текстом. Не забув виробник про безперервне введенні – можна провести по потрібним буквах, щоб сформувати слово (аналог сенсорної клавіатури). Сканер відбитка захований в кнопку «пробіл».

переваги:

Фірмовий софт.

Величезна кількість функцій клавіатури.

Гідна камера.

Хороша продуктивність з урахуванням позиціонування.

Захисне скло – Gorilla Glass 4.

Відмінна ергономіка.

Висока автономність + швидка зарядка.

Є підтримка NFC.

недоліки:

За мірками 2021 року основний накопичувач маленький, при цьому слот комбінований.

Недостатня яскравість екрану.

Незручно грати в альбомній орієнтації.

BLACKBERRY KEY 2

Операційна система: Android 8.1

Процесор: Snapdragon 660 SDM660 (8 ядер, до 2,2 ГГц)

Обсяг пам’яті: 6 Гб ОЗП і 64/128 Гб ПЗП

Дисплей: 4,5 дюйма, IPS, 1620 x 1080 пікселів

Смартфон Key 2 від BlackBerry став найпотужнішим девайсом компанії. Апарат в порівнянні з KEYone змінився візуально, а також став більш цікавим по залізу. З точки зору матеріалів виробник, як і раніше зупинився на алюмінії 7000-ї серії для рамки і незвичайному пластику з прогумованою поверхнею для задньої кришки. За рахунок цього телефон вийшов не слизьким, зручним в руці і вимазати його практично не реально. Цікава особливість пов’язана з покриттям скла. У попередній моделі використовували Gorilla Glass 4, в даному випадку застосували 3-е покоління. Це обумовлено тим, що девайс має невеликі рамки навколо екрану. Це виключає удар по ньому, а крім того вагу змістили до клавіатури. Якщо смартфон впаде, то вдариться клавіатурою. При цьому 3-е покоління захисного скла більш стійке до подряпин. Виходить, що його ні розбити, ні подряпати практично неможливо – якщо звичайно не робити це цілеспрямовано прямим ударом. Ще одна приємна зміна – матриця стала яскравіше. Показник становить 550 ніт, чого цілком вистачає навіть при яскравому світлі. Компанія врахувала помилки минулих років і нарешті виправила ситуацію. Сканер відбитка, як і раніше захований в «пробіл».

Батарея – 3500 мАг з Quick Charge 3.0. Заряду вистачає на 2 дні роботи. Пристрій має всі бездротові інтерфейси – NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0. Може похвалитися Key 2 хорошою селфі-камерою 8 Мп, а також подвійним модулем ззаду – 12 + 12 Мп. Тепер смартфон вміє робити боке і виходить це більш ніж гідно. Ще одна приємна можливість – зйомка Slo-mo. Камера програє численним конкурентам в тому ж ціновому сегменті, але не варто забувати – в першу чергу BlackBerry KEY 2 є робочим інструментом. З урахуванням такого позиціонування претензій до фотоможливостей бути не може.

З точки зору продуктивності телефон вийшов дуже продуманим. Як процесор вибрали Snapdragon 660 і це данина поєднанню швидкодії та автономності. Для тих завдань на які розрахована читалка його цілком вистачає. Міркувати на тему пам’яті сенсу немає, тут все відмінно – 6 Гб ОЗП і на вибір 64 або 128 Гб ПЗП. З коробки смартфон працює на Android 8.1, але компанія обіцяє оновлення до наступної версії 9.0. Природно присутні всі фірмові програми для оптимізації і безпеки при роботі.

переваги:

Відмінна продуктивність.

Хороший запас пам’яті.

Відмінна автономність + швидка зарядка.

Подвійна камера з гарною якістю зйомки.

Висока яскравість дисплея.

Продумана конструкція корпусу.

Можливість оновити ОС до актуальної Android 9.0.

Наявність NFC.

Фірмове ПЗ.

недоліки:

З урахуванням позиціонування мінусів немає.

BLACKBERRY KEY 2 LE

Операційна система: Android 8.1

Процесор: Snapdragon 636 (8 ядер, до 2 ГГц)

Обсяг пам’яті: 4 Гб ОЗП і 64 Гб ПЗП

Дисплей: 4,5 дюйма, IPS, 1620 x 1080 пікселів

BlackBerry KEY 2 LE вийшов трохи пізніше, ніж його старший брат KEY 2 і фактично став його бюджетною версією. Модель отримала візуальні зміни – по дизайну і клавіатурі вона ближче до KEYone, але при цьому смартфон легше. Рамка виконана з металу, задня панель фірмовий пластик, але з новою текстурою. Відмінністю новинки стали нові кольори – червоний, бронзовий і чорний. У них пофарбована рамка і лади клавіатури. Виглядає це дійсно цікаво.

Новинка працює на Snapdragon 636, що є проміжним варіантом між чіпсетами у першій і другій версії моделі. Пам’ять – 4/64 Гб. Всього цього цілком достатньо для повсякденної роботи. Батарея вийшла найменшою – 3000 мАг, але при цьому робочий день витримує без зусиль. Є швидка зарядка. Гаджет оснастили подвійною камерою – 13 + 5 Мп з усіма можливостями, які є у старшої модифікації. Основний модуль – 8 Мп зі спалахом. З точки зору програмних опцій пристрій повністю повторює KEY 2. ОС – Android 8.1 з оновленням до наступної версії.

Фактично даний девайс був випущений для тих, кому ближче дизайн KEYone, але потрібні можливості KEY 2. Крім того, в порівнянні з останнім спрощений LE виграє за ціною.

переваги:

Актуальна ОС з оновленням до більш нової версії.

Якісні камери.

Гідна продуктивність.

Фірмовий софт.

Цікаві колірні рішення корпусу.

Підтримка NFC.

недоліки:

Посередня автономність.

SAMSUNG GALAXY FOLDER 2

Операційна система: Android 6.0.1

Процесор: 4 ядра, 1,4 ГГц

Обсяг пам’яті: 2 Гб ОЗП і 16 Гб ПЗП

Дисплей: 3,8 дюйма, TFT, 800 x 480 пікселів, сенсорний (2 торкання)

Galaxy Folder 2 – це смартфон з фізичною клавіатурою, створений у форм-факторі розкладачки. Девайс дорогий і параметри у нього скромні, але, в силу відсутності на ринку чогось подібного, досить цікавий. Він виконаний в металевому корпусі, пропонує три колірних рішення – золотий, червоний і чорний. Апарат підтримує дві сім-карти і має окремий слот для карти пам’яті. Основна камера – 8 Мп, фронталка – 5 Мп. Акумулятор знімний – 1950 мАг. Серед бездротових модулів – Wi-Fi 802.11b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS. Модель не випускалася для українського ринку, тому у неї немає україномовної клавіатури. Однак SamsungGalaxy Folder 2 легко купити на AliExpress. Операційна система оновлюється до 7-ї версії.

переваги:

Стильна зовнішність.

Спільне використання двох сім і MicroSD.

Гарна автономність.

недоліки:

Дуже високий цінник.

На клавіатурі немає українського шрифту.

PUNKT MP 02

Операційна система: Android AOSP 8.1

Процесор: Qualcomm Snapdragon TM 210

Обсяг пам’яті: 2 Гб ОЗП і 16 Гб ПЗП

Дисплей: 2 дюйми, TFT, 320 x 240 пікселів, Gorilla Glass 3

Punkt MP 02 – це пристрій, який позиціонується як смартфон, але фактично ним не є. Так чому ж цей апарат потрапив в даний огляд? Девайс є дітищем швейцарської компанії. Він являє собою кнопковий телефон з операційною системою Android у версії від компанії BlackВerry. При цьому весь функціонал Android тут відключений і не передбачена ніяка синхронізація з сервісами і акаунтами Google. Від BlackBerry цей пристрій отримав стандарти безпеки, що і повинно привернути до нього користувачів, які цінують конфіденційність свого спілкування.

Крім цього, Punkt MP 02 отримав підтримку Wi-Fi, LTE, VoLTE і може працювати в режимі модему. Телефон заряджається через USB-C, має батарею на 1280 мАг, якої в режимі очікування вистачає на 12 днів. Розроблено модель промисловим дизайнером Джаспером Моррісоном. Корпус відрізняється відмінною ергономікою і приємний тактильно, екран добре читається на сонці і має захист Gorilla Glass 3.

Punkt MP 02 – це дорогий апарат, який до смартфонів відноситься тільки наявністю у нього Android з практично повністю відключеним функціоналом. Він не призначений для всіх, але якщо потрібен якісний девайс для дзвінків з гарантією того, що вас не підслухають, а також для роздачі інтернету, то це відмінний вибір. Ще один варіант покупки тим, хто залежить від соціальних мереж і хоче це виправити. Сам виробник позиціонує Punkt MP 02 як додаток до планшета без сім-карт – перший бере на себе дзвінки і стає точкою високошвидкісного доступу в мережу.

переваги:

Відмінний дизайн.

Ергономічність.

Якість зв’язку.

Хороше звучання.

Підтримку LTE і VoLTE.

Дисплей з високою читаністю.

Захищена ОС.

недоліки: