Redmi Note 11T 5G – з’явилися характеристики і дата виходу

Бренд Redmi вже показав свій останній телефон – Redmi Note 11. Тепер виявляється, що окрім трьох моделей (Note 11, Note 11 Pro і Note 11 Pro+) компанія представить і Redmi Note 11T 5G.





Телефони з серії Redmi Note 11 поки що демонструвалися в Китаї, і очікується, що вони з’являться на міжнародних ринках у першому кварталі наступного року. Як виявилося, Redmi також випустить Redmi Note 11T 5G в Індії наприкінці листопада. Цей телефон, швидше за все, отримає чіп Dimensity 810 , а також 6,6-дюймовий FHD+ дисплей з частотою оновлення 90 Гц. До цього додається акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою зарядки 33 Вт.

Також очікується, що Redmi Note 11T 5G матиме три варіанти пам’яті – 6/64 ГБ, 6/128 ГБ та 8/128 ГБ. Крім того, є також подвійна основна камера 50 + 8 Мпікс і селфі камера на 16 Мп. Девайс буде доступним в кольорах Stardust White, Matte Black і Aquamarine Blue. Невідомо, скільки він буде коштувати, і чи піде потім на європейські ринки.

Що стосується продуктів Xiaomi, то незабаром у продажу з’явиться ще одна модель телевізора цієї компанії, а саме Redmi Smart TV X 2022 . У свою чергу, в області китайських смартфонів – Realme випустила ще одну модель середнього класу. Це Realme Q3t , тобто. Він має екран 144 Гц і підтримує хмарні програми.