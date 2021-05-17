В питанні шкоди “синього” світла від смартфонів поставили крапку

Фахівці переглянули попередні дослідження медиків про шкоду екранів для очей людини і визнали результати неправдивими. Нові експерименти показали, що «сині екрани» зовсім не призводять до сліпоти і втрати зору.





Подробиці дослідження

Дану інформацію надали співробітники Американської академії офтальмології. Вони знову провели серію експериментів, метою яких була перевірка попередніх досліджень, які доводили шкоду для очей від екранів «розумної техніки». Вони перевіряли взаємозв’язок втрати якості зору і сліпоти з постійним використання смартфонів, комп’ютерів та іншої «розумної техніки», в результаті якої прийшли до дуже незвичайних висновків – «сині екрани» самі по собі зовсім не шкодять сітківці ока. Що стосується попередніх тестів на цю тему, то вчені заявили, що в тих експериментах експерти вивчали вплив світла в лабораторних, цілеспрямовано створених умовах, що і позначилося на отриманих результатах.

В результаті експериментатори з усією відповідальністю заявили, що екрани не мають негативного впливу на зір, псування зорових органів почуттів сприяють інші умови. При цьому вчені не заперечують, що тривале перебування за комп’ютером і смартфоном може мати негативні наслідки, щоб їх виключити, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій:

регулярно проводити гімнастику для очей;

робити перерви при роботі за комп’ютером або смартфонів по 20 хвилин після кожної години використання гаджетів;

налаштовувати світло екранів таким чином, щоб він не контрастував з навколишнім освітленням.

Таким чином можна зменшити навантаження на очі і виключити погіршення зору в майбутньому.