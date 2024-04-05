Бюджетний Google Pixel 8a помічений у Bluetooth SIG

Поява в базі даних Bluetooth SIG – прямий натяк, що смартфон представлять найближчим часом.

З чуток, прем’єра Google Pixel 8a відбудеться в травні 2024 року в рамках конференції Google I/O.

У Bluetooth SIG зазначено, що Pixel 8a має технічні кодові позначення G8HHN, GKV4X, G6GPR і G576D. Передбачена підтримка сучасного стандарту Bluetooth 5.4. Інших параметрів регулятор не розкрив. До слова, раніше в мережі з’явилося зображення упаковки Pixel 8a з модельним номером G6GPR.

Очікується, що Pixel 8a не сильно відрізнятиметься від Pixel 8. Апаратною основою новинки стане чипсет Tensor G3. Об’єм оперативної пам’яті становитиме 8 ГБ. Гаджет оснастять 6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю FHD+, кадровою частотою 120 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт. Тильна камера подвійна, з датчиками на 64 і 13 Мп.