Xiaomi створила бюджетний 70-дюймовий 4К-телевізор: на чому довелося заощадити?

Xiaomi приготувала до релізу 70-дюймовий 4К-телевізор Mi TV EA70 2022, який вартує близько 14 тис. грн. За винятком діагоналі та роздільної здатності це смарт-ТВ базового рівня – утримати ціну на такому низькому рівні вдалося за рахунок економії на обсягах пам’яті. У результаті новинка Xiaomi поставляється лише з 8 ГБ RAM та 1,5 ГБ ROM.





Дисплей розміром з людину

Компанія Xiaomi провела прем’єру нового смарт-ТВ TV EA70 2022 з діагоналлю екрана 70 дюймів (178 сантиметрів). Це класичний розумний телевізор Xiaomi, відмінна риса якого – вкрай невисока вартість при порівняно чималій діагоналі екрану.

За 70-дюймовий телевізор TV EA70 2022 китайський вендор просить 3300 юанів ($ 518). Ціна актуальна для ринку КНР, де зараз Xiaomi приймає попередні замовлення на свою новинку. Продаж розпочнеться 31 грудня 2021 р.

Про свої плани з релізу TV EA70 2022 в Україні Xiaomi поки не згадує. Тим не менш, телевізори цього виробника в українському роздробі представлені. Що примітно, свій новий смарт-ТВ Xiaomi вирішила випустити під брендом Mi, який незабаром піде в історію.

Чим обумовлена ​низька ціна Mi TV EA70 2022, Xiaomi не уточнює. Компанія має дочірній бренд Redmi, під яким у жовтні 2021 р. вона випустила 65-дюймову модель Smart TV X 2022. На китайському ринку вона коштує $550, а на початку грудня 2021 р. у цій лінійці з’явився 75-дюймовий телевізор за $785.

Вся увага на екран

Екран та ціна – головні конкурентні переваги нового ТБ Xiaomi

Під час розробки Mi TV EA70 2022 Xiaomi зосередилася насамперед на параметрах дисплея, відправивши на другий план смарт-складову. В результаті вбудований у телевізор накопичувач має ємність лише 8 ГБ, а обсяг оперативної пам’яті не перевищує 15 ГБ. Для порівняння, наприкінці грудня під брендом Redmi вийшов 50-дюймовий Redmi Smart TV X 2022 з 3 ГБ ОЗУ та 32 ГБ ROM.

Модель використовуваного в Mi TV EA70 2022 процесора поки що не встановлена. Як пише портал GizmoChina, це ARM-рішення з чотирма ядрами Cortex A35. Інші подробиці про нього невідомі.

Екран телевізора обрамлений тонкою 2-міліметровою металевою рамкою, за рахунок чого займає майже 98% площі передньої панелі. При діагоналі 70 дюймів його роздільна здатність становить 3840х2160 пікселів, що відповідає формату 4К.

Дисплей Mi TV EA70 2022 видає 1,07 млрд колірних відтінків, має контрастність 4000:1 та пікову яскравість 300 ніт. У моделі використовується IPS-панель зі стандартним співвідношенням сторін 16:9 та частотою оновлення 60 Гц.

Для підключення зовнішніх джерел зображення передбачено AV-вхід, роз’єм під антену та два HDMI. Робота з носіями здійснюється за допомогою двох USB-портів, а підключення до мережі – LAN та Wi-Fi (2,4 ГГц).

Звук та програмні можливості

Про звукову інформацію свого телевізора Xiaomi майже нічого не говорить. Відомо лише, Mi TV EA70 2022 укомплектований стереодинаміками потужністю 10 Вт (інформація NDTV.com) та підтримує керування голосом.

В якості прошивки в телевізорі використовується оболонка MIUI for TV 3.0, поширення якої почалося ще влітку 2020 р. Причини вибору саме цієї системи не встановлені, тим більше, що влітку 2021 р. Xiaomi випустила PatchWall 3.0 – ще одну свою прошивку для розумних телевізорів.

Інтерфейсна панель містить лише найчастіше використовувані роз’єми

Основні відмінності MIUI for TV 3.0 від версії 2.0 полягають у переробленому інтерфейсі. На одному екрані тепер вміщується більше інформації та піктограм, а при вивченні інформації про фільм або серіал оболонка пропонує ознайомитися з трейлером або схожими роботами.

Також у системі з’явилися різні режими використання – офісний, дорослий та дитячий, з можливістю налаштування доступу до того чи іншого контенту.

Чому смарт-ТВ коштують так дешево

За останні кілька років розумні телевізори стали коштувати дуже дешево – іноді вони навіть дешевші за моделі без смарт-функцій. Деякі моделі можна купити за ціною середнього смартфона.

За версією компанії GlobalSign, за цим криється новий спосіб заробітку виробників, який приносить їм більше грошей, ніж продаж самих телевізорів. Експерти компанії вважають, що це продаж знеособлених даних користувача, що збираються смарт-ТВ. Вони навели кілька прикладів роботи цієї схеми за участю телевізорів різних брендів. При цьому виробники йдуть на різні хитрощі, щоб не порушувати закон.