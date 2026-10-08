«Шосте чуття» на ремені. Новий пристрій слухає ефір і попереджає про дрони, ще до того як їх видно в небі

У сучасній війні виявлення ворожого дрона залишає мало часу на реакцію. Малі безпілотники летять низько й швидко, а дешеві FPV-конструкції завдають серйозної шкоди за ціною, що становить частку вартості звичайної зброї. Тому важливо не лише вміти збити такий дрон, а й дізнатися про нього якомога раніше. Данська компанія MyDefence хоче дати таке «шосте чуття» кожному окремому бійцю.

Її новий пристрій Wingman Edge важить 975 г разом з акумулятором, пасивно прослуховує ефір і локально аналізує виявлені сигнали штучним інтелектом. Широкосмугова антена XF охоплює діапазон від 200 МГц до 6 ГГц, а сама система нічого не випромінює, тож не видає позицію власника.

Шукає не дрон, а його радіосліди

Радара чи камери для огляду неба тут немає. Wingman Edge прослуховує електромагнітне середовище й шукає те, що випромінюють дрони, їхні оператори та канали зв’язку. Ідея не нова, адже попередні Wingman теж працювали з пасивним радіовиявленням і бібліотеками відомих сигнатур. Проте вони пасували, коли супротивник вдавався до нових частот, методів передавання чи обладнання, яких у базі ще немає. Edge намагається зменшити цю залежність. Окрім порівняння з бібліотекою, він постійно аналізує спектр і класифікує невпізнану активність за допомогою ШІ, показуючи сигнали дронів, передавачів, каналів зв’язку, Wi-Fi та аналогових відеопередавачів.

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Обробка відбувається прямо на пристрої, що критично на полі бою, де не можна розраховувати на стабільний зв’язок. За заявою MyDefence, виявлення займає менше 10 секунд, а дальність сягає 6 км за сприятливих умов. Пристрій працює від -35 до 65 °C, має захист IP67, а батареї вистачає до 14 годин (близько 10 з антеною XF). Дані про виявлення можна передавати іншим бійцям, машинам і системам керування, зокрема ATAK та Nett Warrior. Кілька десятків бійців із такими датчиками створюють розподілену мережу прослуховування.

Те, чого детектор не почує

Головне обмеження випливає з фізики. Пасивний детектор бачить лише те, що випромінює. Волоконно-оптичні дрони керуються кабелем, тож радіообміну між оператором і апаратом майже немає. Під час американських навчань Project Flytrap радіодетектори такі дрони не виявили, і знадобилися акустичні та оптичні датчики. Те саме стосується дронів з автономними місіями без постійного зв’язку. Wingman Edge не панацея, а ще один датчик у складі ширшої системи.

Для України ця тема щоденна. Тут уже використовують власні портативні детектори, наприклад «Чуйку 3.0» від BlueBird Tech, яка перехоплює аналоговий відеосигнал FPV на відстані до 4 км, та піхотний «Цукорок» для виявлення розвідувальних дронів. До того ж «Чуйка» не бачить цифрових FPV-систем на кшталт DJI O3, тож такі детектори завжди мають доповнюватися іншими датчиками.

За даними MyDefence, армія США за останні 18 місяців придбала її персональні детектори дронів на 77 млн дол., що за офіційним курсом НБУ на 7 жовтня (44,94 грн/$) становить близько 3,46 млрд грн. Wingman Edge став першим у новій родині Edge Generation і першим на аналітичному шарі Spectrum Intelligence. Згодом компанія збирається інтегрувати його в системи для транспорту, стаціонарних установок і морських платформ.