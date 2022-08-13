Samsung готує бюджетний смартфон, який дуже схожий на iPhone

Samsung не доводиться вдаватися до копіювання смартфонів Apple, адже вона і так є найбільшим виробником смартфонів у світі. Однак у разі цієї нової моделі важко не помітити подібності з iPhone.





Galaxy A23e підозріло схожий на айфон

Компанія Samsung була однією з небагатьох, хто ігнорувала моду на «чубчик», що панувала серед Android-виробників після прем’єри iPhone X. І хоча південнокорейський бренд не уникає інших варіантів вирізу в екранах, свої Galaxy фірма оформляє (в основному) оригінально – складно звинуватити Samsung у копіюванні Apple.

Однак у випадку Galaxy A23e ситуація інша. У мережі з’явилися рендери цієї моделі, і, судячи з них, дизайн нового смартфона дуже нагадує iPhone SE. Звичайно, це не копія 1:1, але подібність легко побачити, особливо по спинці у варіанті білого кольору.

Слід зазначити, що такий дизайн не є чимось новим у галузі, Sony Xperia Ace III теж має схожу спинку, але у випадку з Galaxy A23e подібність виразно сильніша. Чи це є «випадковістю» чи навмисною стратегією — ми можемо тільки здогадуватися.

Технічні характеристики Galaxy A23e

Повний список параметрів майбутнього смартфона ще невідомий, але ми знаємо, що він буде оснащений дисплеєм з діагоналлю (всього!) 5,8 дюйма – це напрочуд маленький розмір для Galaxy. Завдяки цьому він отримає досить компактні габарити – 149,8×70,7×8,9 мм. Для порівняння, iPhone SE 2022 має розміри 138,4×67,3×7,3 мм, так що яблучний компакт ненабагато менший. З цієї точки зору візуальна схожість здається ще більш підозрілою.

Крім того, відомо, що Galaxy A23e матиме сканер відбитків пальців (на бічній грані) та роз’єм для навушників 3,5 мм, слот для картки пам’яті microSD та два слоти для SIM-карт. Смартфон працюватиме під керуванням Android 12 з інтерфейсом One UI.

Наразі невідомо, в яких країнах вийде Galaxy A23e. Втім, чекатиме його прем’єри, щоб побачити, як девайс виглядає наживо — може, насправді таким як iPhone він і не виявиться.