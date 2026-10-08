«Шестое чувство» на ремне. Новое устройство отслеживает эфир и предупреждает о дронах ещё до того, как их станет видно в небе

В современной войне обнаружение вражеского дрона оставляет мало времени на реакцию. Небольшие беспилотники летят низко и быстро, а недорогие FPV-конструкции наносят серьёзный ущерб при стоимости, составляющей лишь долю от стоимости обычного оружия. Поэтому важно не только уметь сбить такой дрон, но и узнать о нём как можно раньше. Датская компания MyDefence хочет дать такое «шестое чувство» каждому отдельному бойцу.

Её новое устройство Wingman Edge весит 975 г вместе с аккумулятором, пассивно прослушивает эфир и локально анализирует обнаруженные сигналы с помощью искусственного интеллекта. Широкополосная антенна XF охватывает диапазон от 200 МГц до 6 ГГц, а сама система ничего не излучает, поэтому не выдает местонахождение владельца.

Ищет не дрон, а его радиосигналы

Здесь нет ни радара, ни камеры для наблюдения за небом. Wingman Edge прослушивает электромагнитную среду и ищет сигналы, излучаемые дронами, их операторами и каналами связи. Идея не нова, ведь предыдущие версии Wingman тоже работали с пассивным радиообнаружением и библиотеками известных сигнатур. Однако они теряли эффективность, когда противник переходил на новые частоты, методы передачи или оборудование, которых в базе данных ещё не было. Edge пытается уменьшить эту зависимость. Помимо сравнения с библиотекой, он постоянно анализирует спектр и классифицирует неопознанную активность с помощью ИИ, выявляя сигналы дронов, передатчиков, каналов связи, Wi-Fi и аналоговых видеопередатчиков.

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Обработка данных происходит непосредственно на устройстве, что имеет решающее значение на поле боя, где нельзя рассчитывать на стабильную связь. По заявлению MyDefence, обнаружение занимает менее 10 секунд, а дальность достигает 6 км при благоприятных условиях. Устройство работает при температуре от -35 до 65 °C, имеет степень защиты IP67, а заряда батареи хватает на 14 часов (около 10 с антенной XF). Данные об обнаружении можно передавать другим бойцам, машинам и системам управления, в частности ATAK и Nett Warrior. Несколько десятков бойцов с такими датчиками создают распределенную сеть прослушивания.

То, чего детектор не услышит

Главное ограничение обусловлено законами физики. Пассивный детектор улавливает только то, что излучает. Волоконно-оптические дроны управляются с помощью кабеля, поэтому радиообмен между оператором и аппаратом практически отсутствует. Во время американских учений Project Flytrap радиодетекторы такие дроны не обнаружили, и пришлось задействовать акустические и оптические датчики. То же самое касается дронов, выполняющих автономные миссии без постоянной связи. Wingman Edge — не панацея, а еще один датчик в составе более широкой системы.

Для Украины эта тема актуальна каждый день. Здесь уже используют собственные портативные детекторы, например «Чуйку 3.0» от BlueBird Tech, которая перехватывает аналоговый видеосигнал FPV на расстоянии до 4 км, а также пехотный «Цукорок» для обнаружения разведывательных дронов. К тому же «Чуйка» не распознает цифровые FPV-системы типа DJI O3, поэтому такие детекторы всегда должны дополняться другими датчиками.

По данным MyDefence, армия США за последние 18 месяцев приобрела персональные детекторы дронов на сумму 77 млн долл., что по официальному курсу НБУ на 7 октября (44,94 грн/$) составляет около 3,46 млрд грн. Wingman Edge стал первым в новой линейке Edge Generation и первым на аналитическом уровне Spectrum Intelligence. В дальнейшем компания планирует интегрировать его в системы для транспорта, стационарных установок и морских платформ.