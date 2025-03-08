Вчителям хочуть встановити зарплатний мінімум: почати можуть в 2026 році

Зважаючи на те, що в Україні вчительські оклади одні з найнижчих, профспілка пропонує їх підвищити.

Профспілка працівників освіти і науки України наполягає на тому, щоб уряд підвищив зарплати педагогам з 2026 року. На їхню думку, мінімальна зарплата вчителів має покривати основні потреби як їх самих, так і їхніх сімей. Тобто, необхідно враховувати витрати на харчування, житло, одяг та комунальні послуги.

Враховуючи воєнний стан та складну економічну ситуацію, суттєве підвищення окладів вчителям наразі неможливе. Тому профспілка пропонує компромісний варіант: з 1 січня 2026 року встановити мінімальну зарплату не менше 11 607 гривень на місяць.

Крім того, профспілка пропонує забезпечити місцеві бюджети освітньою субвенцією, достатньою для своєчасної та повної виплати зарплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Розмір фінансування слід визначати відповідно до кількості класів (груп), сформованих згідно з чинними нормативами. Також необхідно удосконалити формулу розподілу субвенції, щоб вона максимально відповідала реальним потребам кожного навчального закладу.