Грошей не вистачить: в МОН розповіли про підвищення зарплат педагогам

Міністерство освіти та науки (МОН) наразі не має можливості знайти необхідні кошти для підвищення заробітних плат усім працівникам освітньої галузі. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час години запитань до уряду.

За словами міністра, для реалізації сценарію одночасного підвищення зарплат усім категоріям педагогічних працівників – від дошкільної до вищої освіти – необхідно щонайменше 270 мільярдів гривень. Наразі МОН не має джерел для такого фінансування, і, як зазначив Лісовий, потрібно говорити про це відкрито.

Незважаючи на фінансові труднощі, МОН розробило кілька сценаріїв підвищення зарплат, які передбачають як поетапне, так і одночасне підвищення, як це передбачено статтею 61 «Закону про освіту» (підвищення до 3 мінімальних зарплат). Проте, без належного фінансування, реалізація цих сценаріїв залишається під питанням.

Яку зарплату отримують педагоги

За даними Міністерства освіти і науки України, середня зарплата вчителя в Україні становить близько 15 тисяч гривень. Проте, ця цифра може варіюватися.

Ось деякі приклади:

Молодий вчитель без стажу: близько 10 574 грн.

Вчитель першої категорії: близько 12 906 грн.

Вчитель вищої категорії: близько 13 759 грн.

Директори закладів середньої освіти: близько 16 102 грн.

Важливо зазначити, що ці цифри є середніми, і фактична зарплата може відрізнятися в кожному конкретному випадку.