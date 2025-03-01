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В Epic Games безкоштовно роздають пригодницьку гру Mages of Mystralia
Ігровий магазин Epic Games Store анонсував чергову роздачу – цього тижня геймери можуть отримати прикольний екшен Mages of Mystralia абсолютно безкоштовно.
«У світі чарівництва ваш розум – найпотужніша зброя. Осягайте мудрість магії та створюйте власні заклинання, щоб боротися з ворогами, орієнтуватися на підступній місцевості та виправляти помилки минулого королівства Містралія (Mystralia)», – з опису гри.
Зазначимо, що Mages of Mystralia вийшла ще 2017 року і встигла завоювати купу нагород. У Steam у гри 86% дуже позитивних відгуків на основі 830 рецензій.
Тайтл можна забрати до вечора 6 березня.
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