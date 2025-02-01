Від батога до шибениці: як в Kingdom Come Deliverance 2 будуть карати гарвця за злочини

Розробники рольової гри Kingdom Come: Deliverance 2 опублікували невеличкий трейлер, у якому вирішили нагадати, що за скоєні злодіяння в суворому середньовічному світі доведеться заплатити високу ціну.

У грі ніхто не обмежуватиме Індржиха в діях – він зможе грабувати і вбивати. Але, як і в реальному житті, покарання не змусить себе чекати. Воно залежатиме від тяжкості скоєного злочину. За дрібні правопорушення вдасться відбутися публічним шмаганням.

Якщо не одуматися і продовжувати робити погані речі, то можна заробити клеймо. Мітка не тільки зіпсує зовнішній вигляд головного героя, а й негативно позначиться на ставленні до нього оточуючих. Наприклад, не всі торговці будуть готові працювати зі злочинцем.

Але клеймо – це не найжорсткіше покарання в Kingdom Come: Deliverance 2. Якщо вчинити занадто багато злочинів, Індржиха повісять. У цьому разі гра завершиться і геймеру доведеться починати з останнього збереження.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийде 4 лютого на PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК.