Как не переплачивать за такси на Новый год: простой лайфхак

Новый год – это один из самых любимых праздников украинцев. Ночь с 31 декабря на 1 января они проводят с громкими celebrations и весельем. Причем немало людей встречают Новый год не дома, отправляясь в гости к родственникам или друзьям. Неудивительно, что нагрузка на службы такси в этот период значительно возрастает, а цены «взлетают до небес». Но сэкономить всё же можно, если правильно выбрать время поездки.

Когда вызывать такси, чтобы не переплачивать?

Диспетчеры с многолетним опытом работы в службах такси утверждают, что как 31 декабря, так и 1 января можно проехаться на такси с разницей в цене 200-300%. Всё зависит только от выбора времени поездки.

Например, 31 декабря лучше планировать поездку в период с 17 до 20 часов. В последующие часы люди активно разъезжаются по гостям, и цены на такси будут зашкаливать. Так что есть смысл отправиться немного раньше, сэкономив несколько десятков или даже сотен гривен. Хотя, согласно статистике, в последние полчаса до наступления Нового года количество заказов, как и цена, резко снижаются.

В то время как 1 января пик заказов приходится на 5-6 часов утра. В это время именно заканчивается комендантский час, и люди, которые всю ночь праздновали в гостях, возвращаются домой. В то время как с 7 примерно до 11 часов напряжение спадает, и стоимость поездок стремительно снижается.

Какими еще лайфхаками можно воспользоваться?

Если вы пользуетесь такими службами такси, как Uklon, Bolt или Uber, вам, вероятно, время от времени предлагают скидки на поездки, которые рассчитываются в процентах. Если вы планируете ехать куда-то на такси 31 декабря или 1 января, имеет смысл придержать эту скидку и использовать ее именно во время новогоднего скачка цен. Тогда вы сможете сэкономить значительно больше, чем в любой другой день, и добраться до места празднования за умеренную цену.